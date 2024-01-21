حزب إرادة يبدأ التحضيرات لمحاكمة تحاكي محاكمة محكمة العدل الدولية لإسرائيل بتهمة إرتكاب جرائم إبادة جماعية

وطنا اليوم:بدأ حزب ارادة تحضيراته لإجراء محاكمة افتراضية ضد الكيان الصهيوني بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، تحاكي جلسات الدعوى التي رفعتها جنوب افريقيا في محكمة العدل الدولية ، بحيث يتشارك الحزب مع كليات الحقوق في عدد من الجامعات الاردنية لتنفيذ هذا المشروع.

وقال الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة إن هذه الفعالية قد إعتمدها المجلس السياسي للحزب ضمن سلسلة من النشاطات التي ينفذها الحزب دعماً لاشقائنا الفلسطينيين في غزة ، حيث تهدف المحكمة الإفتراضية الى تسليط الضوء على الجوانب القانونية لجرائم الابادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة، ورفع وعي المجتمع القانوني المتعلق بهذه الجرائم، اضافة الى توجيه جيل من الشباب لأهمية دورهم في تبني القضايا الوطنية و الدفاع عنها و بناء قدرات المشاركين في المهارات اللازمة للدفاع عن قضايا حقوق الانسان و الترافع امام المحاكم الدولية و اكسابهم الخبرة المتعلقة بذلك.

و أشاد البطاينة بموقف دولة جنوب افريقيا الشجاع و تصديها للدفاع عن الحق و العدل و الإنسانية ، كما أعرب عن اعتزازه و فخره بالموقف الإردني المشرف و المستمر لوقف العدوان الاسرائيلي الهمجي على أهلنا في فلسطين و دعم الاردن للدعوى التي رفعتها جنوب افريقيا .