قسم اللغة العربية في جامعة البترا يحتفي باليوم العالمي للغة العربية

وطنا اليوم:نظّم قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة البترا ندوة حوارية في سياق احتفاله باليوم العالمي للغة العربية تناولت رواية “في ثنايا الحي” لعميد كلية الآداب والعلوم الأستاذ الدكتور محمود السلمان، التي نال عنها جائزة أفضل كتاب مُؤلف لعام 2023 التي يمنحها مجمع اللغة العربية الأردني في كل عام.

استضافت الندوة الأستاذ الدكتور محمود السلمان لمحاورته في روايته الفائزة بالجائزة. وأدار الحوار معالي الدكتورة لانا مامكغ، وتولى النقاش الأستاذة الدكتورة رزان إبراهيم.

وقد شارك في طرح الأسئلة الدكتور سميح مقدادي رئيس قسم اللغة العربية، والأستاذ الدكتور عاطف كنعان، والدكتور نبيل حسنين.

استمرت الندوة التي أقيمت في نادي الجامعة مدة ساعة ونصف، حضرها عدد من عمداء الكليات في الجامعة بالإضافة إلى جمهور من الأساتذة والإداريين والطلبة.