رئيس الوزراء: توفير المخزون بأسعارها الحالية حتى نهاية رمضان

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، إنّ مخزون الأردن من السِلع الأساسية آمن، وتوفيرها في المؤسستين الاستهلاكيتين المدنيَّة والعسكريَّة بأسعارها الحالية حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وإجراءات رقابيَّة مشدَّدة على الأسواق.

وأكّد الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء أن ضرورة اتِخاذ التدابير اللَّازمة بالتَّعامل مع الآثار التضخميَّة المحتملة لتطورات الأوضاع في البحر الأحمر؛ بما في ذلك إنفاذ القرار بوضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة حسب سعرها قبل 7 أكتوبر 2023 حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وبين أن اللقاءات التي عقدت في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أظهرت أن مشروع التَّحديث الشامل السياسي والاقتصادي والإداري الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني هو محط تقدير وإعجاب مختلف المؤسسات الدولية ودوائر القرار الدولي.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدوليَّة والمانحة أشادت بقوة بالأداء والسِّياسات الماليَّة والنقدية والاقتصادية للأردن، وعبروا عن مساندتهم للإجراءات الإصلاحيَّة الهيكليَّة الذَّاتيَّة المنبع التي يباشرها الأردن.

كما أن اللقاءات أظهرت تقديرا دولياً لافتاً لمواقف الأردن وجهوده إزاء ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام والانتقال إلى أفق سياسي يجسد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.