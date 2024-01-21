بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الاحتلال يدعي العثور على نفق في غزة يبلغ طوله 830 مترًا

21 يناير 2024
الاحتلال يدعي العثور على نفق في غزة يبلغ طوله 830 مترًا

طنا اليوم:ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه عثر العثور على شبكة أنفاق استخدمت لإيواء محتجزين في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال في بيان له الأحد، إن النفق يبلغ طوله حوالي 830 مترًا، وعمقه حوالي 20 مترًا.
وأضاف أن “مدخل النفق كان مفخخا، وكان بداخله العديد من العوائق والمتفجرات والأبواب المنزلقة والأبواب المضادة للتفجير”.
وأشار جيش الاحتلال إلى أنه عند الوصول إلى الأنفاق لم يتم العثور على المحتجزين بداخله.
وزعم أنه تم اكتشاف غرفة مركزية حيث تم وضع المحتجزين وخمس زنازين، وأن النتائج تشير إلى وجود محتجزين في المكان.
وبين جيش الاحتلال أنه كان حوالي 20 محتجزا في النفق في أوقات مختلفة، وتم إطلاق سراح بعضهم، وما زال البعض الآخر محتجزًا في غزة.
وزعم أيضا أن النفق في قلب منطقة مدنية في خان يونس، ويقع مدخله في منزل أحد قادة حماس.
وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه فوجئ بطول وعمق ونوعية شبكة الأنفاق تحت غزة. فقد أورد تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية نقلا عن جيش الاحتلال، تفاصيل كثيرة عن هذه الأنفاق قائلا إنها تؤكد سبب اعتبارها من قبل الجيش الإسرائيلي تهديدا كبيرا له في قطاع غزة حتى قبل بدء الحرب الحالية.
ونقل التقرير عن مسؤولين وجنود إسرائيليين كانوا في الأنفاق، وكذلك مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين من ذوي الخبرة في المنطقة، قولهم إن نطاق وعمق ونوعية الأنفاق التي بنتها حماس قد أذهلهم، حتى بعض الآلات التي اُستخدمت لبنائها فاجأت الجيش الإسرائيلي، الذي يعتقد الآن أن هناك المزيد من الأنفاق تحت قطاع غزة.
ودخل عدوان الاحتلال على قطاع غزة يومه السابع بعد المئة على التوالي، حيث تواصل قوات الاحتلال ارتكاب المجازر عبر غاراتها الجوية، وقصفها المدفعي لمناطق عدة.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس في السابع من تشرين الأول / تشرين الأولعملية طوفان الأقصى، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية أسماها “السيوف الحديدية” العسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة الغارات العنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، وفق آخر حصيلة، استشهاد 24,927 شخصا، وإصابة 62,388 أشخاص جراء العدوان منذ 7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وبحسب حصيلة القتلى، الذي أقر بها جيش الاحتلال، ارتفعت إلى 531 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومقتل 195 منهم منذ العمليات البرية في 26 أكتوبر/ تشرين أول الماضي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:50

نتنياهو … مصير رابين !!

22:35

المدرسة

22:26

البلوي يزور الكابتن الطيار المتقاعد نمروقه في منزله وذلك للاطمئنان على صحته وتفقد أحواله

21:45

“مشاركة المرأة الاردنية في الحياة السياسية والحزبية في الأردن وأثرها على التنمية” جلسة حواريه عقدتها اللجان النسائية في حزب الميثاق الوطني

20:46

الصفدي يشدد على ضرورة امتثال إسرائيل لوقف الحرب في غزة

20:37

فريق التواصل الاجتماعي والتعبئة والتنظيم بحزب إرادة يناقش آليات عمله.. فيديو

20:29

المرصد العمالي يُطالب برفع الأجور لمواجهة ارتفاع معدلات التضخّم

20:20

10 آلاف موظف زائد عن الحاجة في أمانة عمان

20:12

نتنياهو يعلن موقفه من شروط حماس لوقف الحرب

20:05

المبيضين: قطر بذلت جهدا كبيرا لوقف الحرب في غزة

19:37

مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد..العيسوي يعزي قبيلة بني صخر/الفايز وآل الطاهر والعرموطي

19:31

السيسي: مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال أو أمنه

وفيات
وفيات الأحد 21-1-2024وفيات الجمعة 19-1-2024تشيع والد الأسير الأردني البرغوثي صاحب أكبر حكم بالتاريخوفيات الخميس 18-1-2024وفيات الأربعاء 17-1-2024