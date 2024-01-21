الاحتلال يدعي العثور على نفق في غزة يبلغ طوله 830 مترًا

طنا اليوم:ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه عثر العثور على شبكة أنفاق استخدمت لإيواء محتجزين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان له الأحد، إن النفق يبلغ طوله حوالي 830 مترًا، وعمقه حوالي 20 مترًا.

وأضاف أن “مدخل النفق كان مفخخا، وكان بداخله العديد من العوائق والمتفجرات والأبواب المنزلقة والأبواب المضادة للتفجير”.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه عند الوصول إلى الأنفاق لم يتم العثور على المحتجزين بداخله.

وزعم أنه تم اكتشاف غرفة مركزية حيث تم وضع المحتجزين وخمس زنازين، وأن النتائج تشير إلى وجود محتجزين في المكان.

وبين جيش الاحتلال أنه كان حوالي 20 محتجزا في النفق في أوقات مختلفة، وتم إطلاق سراح بعضهم، وما زال البعض الآخر محتجزًا في غزة.

وزعم أيضا أن النفق في قلب منطقة مدنية في خان يونس، ويقع مدخله في منزل أحد قادة حماس.

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه فوجئ بطول وعمق ونوعية شبكة الأنفاق تحت غزة. فقد أورد تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية نقلا عن جيش الاحتلال، تفاصيل كثيرة عن هذه الأنفاق قائلا إنها تؤكد سبب اعتبارها من قبل الجيش الإسرائيلي تهديدا كبيرا له في قطاع غزة حتى قبل بدء الحرب الحالية.

ونقل التقرير عن مسؤولين وجنود إسرائيليين كانوا في الأنفاق، وكذلك مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين من ذوي الخبرة في المنطقة، قولهم إن نطاق وعمق ونوعية الأنفاق التي بنتها حماس قد أذهلهم، حتى بعض الآلات التي اُستخدمت لبنائها فاجأت الجيش الإسرائيلي، الذي يعتقد الآن أن هناك المزيد من الأنفاق تحت قطاع غزة.

ودخل عدوان الاحتلال على قطاع غزة يومه السابع بعد المئة على التوالي، حيث تواصل قوات الاحتلال ارتكاب المجازر عبر غاراتها الجوية، وقصفها المدفعي لمناطق عدة.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس في السابع من تشرين الأول / تشرين الأولعملية طوفان الأقصى، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية أسماها “السيوف الحديدية” العسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة الغارات العنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، وفق آخر حصيلة، استشهاد 24,927 شخصا، وإصابة 62,388 أشخاص جراء العدوان منذ 7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبحسب حصيلة القتلى، الذي أقر بها جيش الاحتلال، ارتفعت إلى 531 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومقتل 195 منهم منذ العمليات البرية في 26 أكتوبر/ تشرين أول الماضي