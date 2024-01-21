الزعتري والأزرق يعتمدان بشكل شبه حصري على الطاقة المستدامة

وطنا اليوم:أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، أن مخيمي الزعتري والأزرق للاجئين السوريين يعتمدان على الطاقة المستدامة بشكل شبه حصري مع نهاية عام 2023.

وتشير أرقام المفوضية الأممية إلى أن 97% من احتياجات الكهرباء في مخيمي الزعتري والأزرق يتم توفيرها عن طريق الطاقة الشمسية، وفق تقرير صادر حديثا.

وتغطي محطتا الطاقة الشمسية في المخيمين 60% إلى 70% من احتياجات الكهرباء، فاضطرت المفوضية إلى دفع كلفة النسبة المتبقية (30%) التي جاءت من الشبكة الوطنية التي تعتمد على محطات الطاقة المعتمدة على الكربون.

وتحدثت المفوضية عن توقيع اتفاقية تسمح بنقل الطاقة الخضراء من محطة للطاقة الشمسية بقدرة 46 ميغا واط في جنوب عمان إلى مخيمي الزعتري والأزرق للاجئين، بالإضافة إلى الطاقة التي تولد من محطتين للطاقة الشمسية في المخيمين.

ويؤدي الاعتماد شبه الحصري على الطاقة المستدامة إلى تقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير، وهو ما يتماشى مع الالتزامات العالمية للمفوضية.

في 2016، دُشنت محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية باستطاعة 2 ميغا واط في مخيم الأزرق للاجئين السوريين الذي يعيش فيه 45260، ليصبح مخيم الأزرق أول مخيم للاجئين في العالم يتم امداداه بالطاقة المتجددة.

وفي 2017، افتُتح مشروع محطة الطاقة الشمسية في مخيم الزعتري الذي يعيش فيه 84314، وتعد الأكبر من نوعها التي تُقام في مخيم للاجئين بالعالم.

وتبلغ قدرة محطة توليد الكهرباء في الزعتري التي تعمل على الطاقة الشمسية 12.9 ميغاواط والتي مُولت بـ17.5 مليون دولار لإنشائهاـ وتوفر 5.5 مليون دولار سنويا.

وستدفع المفوضية التكاليف التشغيلية بالإضافة إلى تكاليف الصيانة واستبدال الطاقة المتجددة المنتجة في جنوب عمان، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى خفض إنفاقها على الطاقة في عام 2024.

ويستضيف الأردن 55426 ألف لاجئ عراقي مسجل لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 649091 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 723886 لاجئا مسجلا لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة أونروا، وذلك حتى نهاية العام الماضي