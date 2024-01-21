الأوقاف: خدمات مميزة للحج هذا الموسم

وطنا اليوم:أكد الناطق الإعلامي في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، أن الوزارة أنهت الجزء الأكبر من الإجراءات المتعلقة بموسم الحج للعام الحالي.

وقال الأحد، إن عدد طلبات الحج لهذا الموسم في الأردن بلغ 22250 ألف طلب، حيث تبلغ تكلفة الحج للعام الحالي ستكون نحو 3200 دينار أردني، وهي التكلفة ذاتها للحج في العام الماضي على الرغم من التطور في الخدمات هذا العام.

وبين أن وزارة الأوقاف استكملت استئجار المساكن ومخيمات الحجاج والاتفاق مع شركات النقل وترتيبات الطعام والشراب، حيث سيكون في كل خيمة “بوفيه مفتوح” من أجل تناول وجبات الطعام للحجاج الأردنيين، وأن موسم الحج لهذا العام سيكون فيه نوع مميز وجديد من الخيم تستخدم للمرة الأولى.

وأشار الدقامسة الى أن الوزارة استكملت أغلب التعاقدات مع شركات تقديم الخدمات للحجاج في المدينة المنورة ومكة المكرمة، وأن سكن الحجاج الأردنيين يبتعد عن الحرم المكي نحو 1500 متر، وسيكون موزعا بين فنادق 3 و4 نجوم، في حين تبتعد فنادق الـ5 نجوم نحو 2000 متر عن الحرم.

ونوه الى أن عدد الحجاج العام الحالي من الأردن يبلغ 8 آلاف حاج كما كان في العام الماضي، إلى جانب 4500 حاج من عرب الـ 48 الذين يحجون عن طريق الأردن، مشددا على أن الوزارة تسعى دائما على أهبة الاستعداد قبل حلول الموسم.

يذكر أن وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، وقع اتفاقية الحج بين وزارتي الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والحج والعمرة السعودية، خلال زيارة له إلى المملكة العربية السعودية بحث فيها ترتيبات الحج لعام 2024، وسبل تقديم أفضل الخدمات للحجاج الأردنيين وحجاج الـ 48.

وتتضمن الاتفاقية أعداد الحجاج الأردنيين بحسب الكوتا المخصصة للأردن، والمنافذ الحدودية ووسائل القدوم والمغادرة، وكذلك التعليمات التنظيمية التي تعزز سلامة ضيوف الرحمن وراحتهم