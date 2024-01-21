بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الأوقاف: خدمات مميزة للحج هذا الموسم

21 يناير 2024
الأوقاف: خدمات مميزة للحج هذا الموسم

وطنا اليوم:أكد الناطق الإعلامي في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، أن الوزارة أنهت الجزء الأكبر من الإجراءات المتعلقة بموسم الحج للعام الحالي.
وقال الأحد، إن عدد طلبات الحج لهذا الموسم في الأردن بلغ 22250 ألف طلب، حيث تبلغ تكلفة الحج للعام الحالي ستكون نحو 3200 دينار أردني، وهي التكلفة ذاتها للحج في العام الماضي على الرغم من التطور في الخدمات هذا العام.
وبين أن وزارة الأوقاف استكملت استئجار المساكن ومخيمات الحجاج والاتفاق مع شركات النقل وترتيبات الطعام والشراب، حيث سيكون في كل خيمة “بوفيه مفتوح” من أجل تناول وجبات الطعام للحجاج الأردنيين، وأن موسم الحج لهذا العام سيكون فيه نوع مميز وجديد من الخيم تستخدم للمرة الأولى.
وأشار الدقامسة الى أن الوزارة استكملت أغلب التعاقدات مع شركات تقديم الخدمات للحجاج في المدينة المنورة ومكة المكرمة، وأن سكن الحجاج الأردنيين يبتعد عن الحرم المكي نحو 1500 متر، وسيكون موزعا بين فنادق 3 و4 نجوم، في حين تبتعد فنادق الـ5 نجوم نحو 2000 متر عن الحرم.
ونوه الى أن عدد الحجاج العام الحالي من الأردن يبلغ 8 آلاف حاج كما كان في العام الماضي، إلى جانب 4500 حاج من عرب الـ 48 الذين يحجون عن طريق الأردن، مشددا على أن الوزارة تسعى دائما على أهبة الاستعداد قبل حلول الموسم.
يذكر أن وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، وقع اتفاقية الحج بين وزارتي الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والحج والعمرة السعودية، خلال زيارة له إلى المملكة العربية السعودية بحث فيها ترتيبات الحج لعام 2024، وسبل تقديم أفضل الخدمات للحجاج الأردنيين وحجاج الـ 48.
وتتضمن الاتفاقية أعداد الحجاج الأردنيين بحسب الكوتا المخصصة للأردن، والمنافذ الحدودية ووسائل القدوم والمغادرة، وكذلك التعليمات التنظيمية التي تعزز سلامة ضيوف الرحمن وراحتهم


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:50

نتنياهو … مصير رابين !!

22:35

المدرسة

22:26

البلوي يزور الكابتن الطيار المتقاعد نمروقه في منزله وذلك للاطمئنان على صحته وتفقد أحواله

21:45

“مشاركة المرأة الاردنية في الحياة السياسية والحزبية في الأردن وأثرها على التنمية” جلسة حواريه عقدتها اللجان النسائية في حزب الميثاق الوطني

20:46

الصفدي يشدد على ضرورة امتثال إسرائيل لوقف الحرب في غزة

20:37

فريق التواصل الاجتماعي والتعبئة والتنظيم بحزب إرادة يناقش آليات عمله.. فيديو

20:29

المرصد العمالي يُطالب برفع الأجور لمواجهة ارتفاع معدلات التضخّم

20:20

10 آلاف موظف زائد عن الحاجة في أمانة عمان

20:12

نتنياهو يعلن موقفه من شروط حماس لوقف الحرب

20:05

المبيضين: قطر بذلت جهدا كبيرا لوقف الحرب في غزة

19:37

مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد..العيسوي يعزي قبيلة بني صخر/الفايز وآل الطاهر والعرموطي

19:31

السيسي: مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال أو أمنه

وفيات
وفيات الأحد 21-1-2024وفيات الجمعة 19-1-2024تشيع والد الأسير الأردني البرغوثي صاحب أكبر حكم بالتاريخوفيات الخميس 18-1-2024وفيات الأربعاء 17-1-2024