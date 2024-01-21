الصحف القطرية: النشامى أرهقوا الشمشون وانتزعوا أغلى نقطة كورية

وطنا اليوم:أشادت وسائل الإعلام الرياضية والصحف القطرية الصادرة اليوم الاحد بالأداء التاريخي والبطولي لمنتخب النشامى في مباراته المثيرة أمام نظيره الكوري الجنوبي مساء أمس رغم التعادل المثير في الوقت بدل الضائع .

وأثنت الصحف القطرية على أداء النشامى في مباراته أمام كوريا تحت عناوين رئيسية داعمة ومشيدة بهذا الأداء، منها “النشامى أرهقوا الشمشون”، و “إبداع عربي أمام شرق آسيا”، و”كوريا تنجو من الخسارة أمام الأردن”، و”العرب أشعلوا المجموعة الخامسة”، و”النشامى انتزعوا أغلى نقطة كورية”.

وتحت عنوان رئيسي تصدر ملحقها الرياضي الصادر اليوم، قالت صحيفة الوطن إن المنتخب الأردني تعادل مع نظيره الكوري الجنوبي بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي جرى أمس على استاد الثمامة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لكأس آسيا قطر 2023 .

وقالت الوطن إن المنتخب الأردني، رفع رصيده إلى النقطة الرابعة محتفظا بصدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام المنتخب الكوري الجنوبي، فيما احتل المنتخب البحريني المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه على منتخب ماليزيا أمس والذي يتذيل المجموعة بدون أي نقطة.

من جانبها، قالت صحيفة الراية في موضوعها الرياضي الرئيسي تحت عنوان “العرب أشعلوا المجموعة الخامس”، إن تعادل منتخب النشامى على المنتخب الكوري، ساهم في تعزيز تفوق غرب آسيا على شرقها.

وأضافت الراية تحت عنوان آخر “جمهور النشامى يُزيّن قحفية الثمامة”، في إشارة إلى تصميم ستاد الثمامة على شكل القحفية التي يرتديها القطريون على رؤوسهم تحت الغترة، إن جمهورُ النشامى، زين جنبات استاد الثمامة أمس بعد أن حققت المُباراة المُثيرة التي جمعت بين المُنتخب الأردني ومُنتخب كوريا الجنوبية أكبر حضور جماهيري في ملعب القحفية المونديالي منذ انطلاق البطولة، حيث بلغَ عدد الحضور، حوالي 37 ألف متفرج وهو ما يزيد عن مجموع عدد الحضور في المُباراتين السابقتين اللتين احتضنهما الملعب.

ونقلت الراية عن مُدرب المُنتخب الكوري الجنوبي، الألماني يورجن كلينسمان، قوله إن مُباراة مُنتخبه مع نظيره الأردني، لم تكن سهلةً أبدًا، وأن المُنتخب الكوري بذل الكثير من الجهد من أجل تجنب الخَسارة.

كما أشادت وكالة الأنباء القطرية بأداء النشامى في المباراة، حيث أكدت نقلا عن مدرب منتخب النشامى حسين عموتة قوله إن التعادل مع المنتخب الكوري الجنوبي بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة من كأس آسيا 2023 يعد إيجابية جدا للمنتخب الأردني رغم ضياع الفوز في الوقت بدل الضائع.

وقال عموته إن التعادل كان مهما جدا بالنسبة للمنتخب الأردني أمام منتخب قوي ومرشح للمنافسة على اللقب، مشيرا إلى أن اللاعبين قدموا أداء مثاليا من جميع النواحي وأظهروا روحا عالية طيلة فترات المباراة.

وعبر عموته عن شكره للجماهير الأردنية والعربية التي آزرت المنتخب في البطولة، ودفعت اللاعبين إلى تقديم أفضل مستوى ممكن.