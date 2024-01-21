وول ستريت جورنال: حماس تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل لأشهر

وطنا اليوم:أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن تقديرات استخبارية أميركية أوضحت أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تزال تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه رغم الحملة الجوية والبرية في غزة، فإن “هدف تدمير حماس لم يتحقق”.

وقال تقرير الصحيفة إن القوات الإسرائيلية تزعم انها قتلت ما بين 20 بالمئة إلى 30 بالمئة من مقاتلي حماس، بحسب تقديرات وكالات الاستخبارات الأميركية، وهي حصيلة أقل من هدف إسرائيل المتمثل في تدمير الحركة.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير عن هدف حماس: “ليس عليك أن تفوز، كل ما عليك فعله هو ألا تخسر”.