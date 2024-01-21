السير: انتشار مبرمج للتعامل مع عودة الطلاب للمدارس

وطنا اليوم:استعرض ضباط عمليات الإدارات المرورية الواقع المروري، صباح الأحد، والذي يتزامن مع مليون و700 ألف طالب وطالبة من طلاب المدارس الحكومية إلى مقاعد الدراسة.

وأشارت الإدارات المرورية إلى أن الانتشار المبرمج منذ ساعات الصباح الباكر، شمل معظم طرق المملكة للتعامل الفوري مع أي معيقات في الحركة المرورية وجاهزية تامة لتأمين الوصول الآمن للطلاب إلى مدارسهم.

مندوب عمليات السير، قال لإذاعة الأمن العام، إن كافة الطرق الداخلية تشهد نشاط ملحوظ بسبب عودة طلبة المدارس بالإضافة للكثافة المرورية الاعتيادية الصباحية مع بداية كل اسبوع.

ولفت إلى ضرورة التنبيه على الطلبة من قبل ذويهم لاستخدام ممرات المشاة والجسور والأنفاق حفاظاً على سلامتهم مؤكداً على ضرورة الالتزام بقواعد السلامة المرورية والابتعاد عن مشتتات الانتباه واستعمال حزام الأمان والالتزام بالمسارب والسرعات المقررة.

من جهته، قال ضابط عمليات الدوريات الخارجية، إنه وبالرغم من التنبيه اليومي على ضرورة التقيد التام بالسرعات المقررة لما تسببه هذه المخالفة من حوادث مرورية محققة إلا أنه قد تم ضبط عدد من مرتكبي هذه المخالفة وكانت أبرز هذه السرعات ضبط مركبة على طريق الأزرق تسير بسرعة من 90 إلى 171 وطريق البحر الميت ضبط مركبة أخرى تسير بسرعة من 90 إلى 153 وتم إجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين.