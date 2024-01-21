عادل إمام يعتزل الفن رسميا بعد 60 عاماً من التمثيل

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام مصرية باعتزال الممثل عادل إمام الفن رسميا، واكتفائه بحياته الأسرية، وتربية أحفاده الذين يعيشون رفقته في المنزل، وهو الأمر الذي أكده نجله المخرج رامي إمام في تصريحات تلفزيونية على هامش تواجده في حفل توزيع جوائز “Joy Awards” بالمملكة العربية السعودية.⁣

وجاء تصريح إمام الابن، في إطار الكشف عن تفاصيل حالة والده الصحية، بعد غيابه التام عن الظهور في المناسبات الفنية والاجتماعية منذ أكثر من ثلاث سنوات.⁣

وأشار المخرج المصري إلى أن صحة “الزعيم” جيدة للغاية ولا يعاني من أي مشاكل صحية، نافيا الشائعات التي رددها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.⁣

وشهد حفل توزيع جوائز “Joy Awards” تكريم عادل إمام لمسيرته الفنية الرائعة التي استمرت لمدة 60 عامًا، وتركت بصمة عند الجمهور العربي.⁣