1,7 مليون من طلبة المدارس الحكومية ووكالة الغوث يلتحقون بمدارسهم

وطنا اليوم:يبدأ ما يقارب مليون و700 ألف طالب فصلهم الدراسي الثاني في المدارس الحكومية، الأحد، يستعدون للانضمام للحصة الأولى في تمام الساعة الثامنة والنصف للفترة الواحدة، ومدة الحصة 45 دقيقة، ويبدأ الطابور الصباحي في الساعة الثامنة والربع في جميع المدارس الحكومية في الأردن.

وأشار الناطق باسم وزارة التربية والتعليم إلى أنه سجل في الأردن 2 مليون و250 ألف طالب في المدارس الخاصة والحكومية.

دوام الطلبة للفترتين

ويبدأ الطابور الصباحي للمدارس الحكومية ذات الفترتين في تمام الساعة الثامنة والربع، وتبدأ الحصة الأولى في الثامنة والنصف، أما الفترة المسائية، يبدأ الطابور الساعة 12:50 مساء، والحصة الأولى الساعة 1:00 مساء، بحسب المساعفة.

وأشار المساعفة إلى أن الوزارة تستمر بتطبيق البرنامج الوطني للتدخلات العلاجية، طوال العام من خلال تحديد أول عشر دقائق من حصة الرياضيات لتطبيق أنشطة البرنامج، وتحديد حصتين من حصص اللغة العربية الأسبوعية لتطبيق أنشطة البرنامج.