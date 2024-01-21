وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي في معارك بجنوب قطاع غزة أمس السبت.

وأفاد جيش الاحتلال بأنه يدعى أوريل أفيعاد سيلفرمان، في الكتيبة 7421، لواء كريثي (4).

ففي حين، أكد جيش الاحتلال إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة وسط وجنوب القطاع.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، بحسب حصيلة الذين سمح بنشر اسمائهم، مقتل 531 من جنوده وضباطه منذ بداية الحرب، بينهم 194 منذ بداية الحرب البرية.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، وفق آخر حصيلة، استشهاد 24,927 شخصا، وإصابة 62,388 أشخاص جراء العدوان منذ 7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.