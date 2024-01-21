الشبول: انجاز الاستراتيجية الوطنية للسياحة العلاجية 2023-2027،

وطنا اليوم-قال أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، إنه تم الانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية للسياحة العلاجية 2023-2027، وإعداد الحزم الطبية التشجيعية لمرضى السياحة العلاجية، موضحا أن وزارة الصحة بصدد إصدار أسس وتشريعات ناظمة للسياحة العلاجية.

وأشار الشبول خلال اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية الذي عقد اليوم السبت برئاسته، إلى أن الأردن يسعى لتعزيز مكانته كوجهة للسياحة العلاجية والاستشفائية في المنطقة، في ظل اهتمام ودعم جلالة الملك عبدالله الثاني، والمحافظة على تميزها بهذا القطاع والنجاحات التي حققها بمجالات طبية مختلفة.

وناقشت اللجنة في مقر غرفة تجارة الأردن، قضايا عديدة تهم القطاع، ومؤشرات التقدم التي تحققت بسير عملها، بهدف تمكين المملكة من المحافظة على مكانتها واستقطاب المزيد من القادمين لغايات العلاج والاستشفاء.

وحضر الاجتماع، مدير مديرية السياحة العلاجية في وزارة الصحة الدكتور أمين المعايطة، وممثل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير يوسف عبد الغني، وممثل قطاع الصحة والأدوية الطبية ومستلزماتها في تجارة الأردن الدكتور تيسير يونس.

كما حضر الاجتماع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن بهجت حمدان، وممثل هيئة تنشيط السياحة جستن أبو عنزة، ونقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، وممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة نصر المجالي، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة.

وحسب بيان لغرفة تجارة الأردن، اليوم السبت، ناقش الاجتماع قضايا تتعلق بتطوير منصة سلامتك، وإجراء التعديلات عليها للاستفادة منها لتسويق السياحة العلاجية؛ تمهيدا لإطلاقها.

كما بحث آخر المستجدات بين غرفة تجارة الأردن وهيئة تنشيط السياحة حول إضافة رابط على المنصة لمزودي الخدمات اللوجستية، وغيرها من البنود المتعلقة بإضافة أسماء المستشفيات والأطباء والحزم الطبية.

بدوره، لفت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، بهجت حمدان، إلى عقد اجتماعات مع قطاع الخدمات السياحية الذي يضم الفنادق والنقل السياحة ومكاتب السياحة والسفر، جرى فيها اعتماد طبيعة الخدمات المقدمة من خلال منصة سلامتك.

من جانبه، أشار الدكتور الزعبي إلى أنه سيتم تخصيص يوم كامل للترويج للسياحة العلاجية خلال مؤتمر إعمار غزة الذي تنظمه نقابة الأطباء بالنصف الأول من شباط المقبل.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة وضع معايير ناظمة للمستشفيات والأطباء والخدمات اللوجستية لتقديم خدمات السياحة العلاجية، والإسراع بتنفيذ الإجراءات.