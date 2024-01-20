فرع الحزب المدني الديمقراطي الأردني في محافظة المفرق يعقد اجتماعه الأول

وطنا اليوم – عقد فرع الحزب المدني الديمقراطي الأردني في محافظة المفرق اجتماعه الأول اليوم في مدينة المفرق بإشراف الأمين العام للحزب عدنان السواعير، ومساعد الأمين لشؤون الثقافة الحزبية الدكتور موسى بني خالد.

وتم انتخاب مكتب الفرع من التالية أسماؤهم:

الدكتور سالم سفاح العون رئيساً

الدكتور هاني مفلح الزبون نائب للرئيس.

الدكتور سمير محمد الشرعة مقرراً.

أحمد عواد العظامات عضواً.

الدكتور طالب رجا المساعيد عضواً.

وبذلك سيكون كل من الدكتور سالم سفاح العون،و والدكتور هاني مفلح الزبون، والدكتور سمير محمد الشرعة أعضاء في المجلس المركزي.