البلوي يزور الكاتب التلفزيوني والاديب والمؤرخ الوطني الأستاذ محمود عليوي الزيودي للاطمئنان على صحته

وطنا اليوم – زار معالي مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي اليوم السبت الكاتب التلفزيوني والأديب والمؤرخ الوطني الأستاذ محمود عليوي الزيودي في منزل في منطقة غريسا وذلك للاطمئنان على صحته وتفقد أحواله وتأتي هذا الزيارة في إطار التوجيهات الملكية السامية بضرورة التواصل مع شيوخ ووجهاء العشائر في كافة مناطق المملكة والاطمئنان عليهم وتفقد أحوالهم ومتابعتها. حيث نقل مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله وتحيات صاحب السمو الملكي الامير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم حفظه الله للأستاذ الزيودي والذي أعرب عن شكرة وتقديره وامتنانه لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم الامير الحسين بن عبدالله الثاني على هذه اللفتة الكريمة بتفقد احوال المواطنين والاطمئنان عليهم.