بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الفرح تكرم الرواجيح لجهوده في دعم القطاع الطبي في مادبا

20 يناير 2024
الفرح تكرم الرواجيح لجهوده في دعم القطاع الطبي في مادبا

وطنا اليوم – كرمت مديرة صحة مادبا الدكتورة اماني الفرح صباح اليوم السبت رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح وذلك لجهوده في دعم القطاع الطبي في المحافظة وتسهيل عدد من المعيقات بالتشاركية ما بين الطرفين .

حيث جاء هذا التكريم بحضور رئيس مجلس محافظة مادبا محمد ابو ركبة وأعضاء المجلس البلدي ورؤساء المراكز الصحية الدكتور عوني الشوابكة والدكتور مهند الشخاترة وعدد من كبار موظفي البلدية.

الرواجيح عبر عن فخره واعتزازه بهذا التكريم مشيرا إلى ان اليوم هو مصدر سعادة له بمثل هذا الزيارة من الكادر الطبي في مادبا مبينا بان جميع ما قدمه يصب في مصلحة الوطن والمواطن واستجابة لرؤية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه في جميع رسائله ومضامينها بضرورة تعاون المؤسسات لخدمة المواطنين الخدمة الافضل .

وشكر الرواجيح الفرح والوفد المرافق على هذه اللفته موكدا بأنها ستكون بمثابة حافز له لبذل المزيد من التعاون المشترك مضيفا بأن المرحلة الحاليه هي مرحلة الانجاز على مستوى مديرية صحة مادبا والأقسام والمستشفيات للإدارة الناجحة التي تحدد الأهداف والأولويات

بدوره قال رئيس مجلس محافظة مادبا محمد ابو ركبة بأن هذا التكريم مستحق لرجل قدم لوطنه ومدينته على مدار دورتين مستعرضا أبرز الخطط والبرامج المقبلة بين مجلس المحافظة والبلدية ومديرية صحة مادبا.

وفي نهاية اللقاء قدمت الفرح درعاً تقديرياً للرواجيح.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:53

فرع الحزب المدني الديمقراطي الأردني في محافظة المفرق يعقد اجتماعه الأول

23:27

“بمثل هذا الرجل تنهض الأوطان” عنوان رسالة شكر من نادي لب الى مدير مدينة الامير هاشم بن عبد الله الثاني للشباب في مادبا

22:53

فارس الحباشنة يكتب:مشهد تهافت الاردنيين في وسط البلد على محل حلويات اخطر على الاردن من حرب غزة و تهديدات نتنياهو و بن غفير

22:46

تجاوزات على هامش انعقاد المؤتمر العام لاحد الأحزاب…خطير ويدعو للقلق

22:08

“حرّيات الأعيان” تؤكد دعمها لجهود مكافحة المخدرات، وتشيد بأداء الأمن العام

22:04

الملك وولي العهد شرفوني بانتداب معالي المستشار كنيعان البلوي بزيارتي.

21:57

الرياحي يكتب: الجيش العربي حارس الأرْدُنّ وسده المنيع دوماً وأبداً

21:44

البلوي يزور الكاتب التلفزيوني والاديب والمؤرخ الوطني الأستاذ محمود عليوي الزيودي للاطمئنان على صحته

21:34

سفراء هولنديون يحتجون بقوة على موقف بلادهم !!

21:24

“المهندسين” تجري قرعة مشروع أراضي ناعور أم البرك أم البساتين

21:19

النظامي يحصل على الماجستير في الصحافة الاستقصائية

21:17

نشامى الأمن العام يواصلون تحقيق الإنجازات في رياضتي الجودو ورفع الأثقال

وفيات
وفيات الجمعة 19-1-2024تشيع والد الأسير الأردني البرغوثي صاحب أكبر حكم بالتاريخوفيات الخميس 18-1-2024وفيات الأربعاء 17-1-2024والدة أنور الصبيحي الجزازي في ذمة الله