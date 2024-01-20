الفرح تكرم الرواجيح لجهوده في دعم القطاع الطبي في مادبا

وطنا اليوم – كرمت مديرة صحة مادبا الدكتورة اماني الفرح صباح اليوم السبت رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح وذلك لجهوده في دعم القطاع الطبي في المحافظة وتسهيل عدد من المعيقات بالتشاركية ما بين الطرفين .

حيث جاء هذا التكريم بحضور رئيس مجلس محافظة مادبا محمد ابو ركبة وأعضاء المجلس البلدي ورؤساء المراكز الصحية الدكتور عوني الشوابكة والدكتور مهند الشخاترة وعدد من كبار موظفي البلدية.

الرواجيح عبر عن فخره واعتزازه بهذا التكريم مشيرا إلى ان اليوم هو مصدر سعادة له بمثل هذا الزيارة من الكادر الطبي في مادبا مبينا بان جميع ما قدمه يصب في مصلحة الوطن والمواطن واستجابة لرؤية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه في جميع رسائله ومضامينها بضرورة تعاون المؤسسات لخدمة المواطنين الخدمة الافضل .

وشكر الرواجيح الفرح والوفد المرافق على هذه اللفته موكدا بأنها ستكون بمثابة حافز له لبذل المزيد من التعاون المشترك مضيفا بأن المرحلة الحاليه هي مرحلة الانجاز على مستوى مديرية صحة مادبا والأقسام والمستشفيات للإدارة الناجحة التي تحدد الأهداف والأولويات

بدوره قال رئيس مجلس محافظة مادبا محمد ابو ركبة بأن هذا التكريم مستحق لرجل قدم لوطنه ومدينته على مدار دورتين مستعرضا أبرز الخطط والبرامج المقبلة بين مجلس المحافظة والبلدية ومديرية صحة مادبا.

وفي نهاية اللقاء قدمت الفرح درعاً تقديرياً للرواجيح.