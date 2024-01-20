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“المهندسين” تجري قرعة مشروع أراضي ناعور أم البرك أم البساتين

20 يناير 2024
“المهندسين” تجري قرعة مشروع أراضي ناعور أم البرك أم البساتين

وطنا اليوم – أجرت نقابة المهندسين الأردنيين، اليوم السبت، في مجمع النقابات المهنية، قرعة مشروع “ناعور أم البرك أم البساتين”، في منطقة ناعور، بحضور نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، ورئيس لجنة الاسكان والاراضي المهندس منذر أبو جماعة ونائب رئيس اللجنة المهندس رائد حياصات، وأمين عام النقابة المهندس علي ناصر، ومدير الدائرة العقارية والتمويل السيد رامي النوايسة.

وبلغ عدد المشاريع التي قامت النقابة بشرائها 176 مشروعا بمساحة اجمالية بلغت حوالي 19 الف دونم، من ضمنها مشروع ناعور أم البرك أم البساتين، الذي يتكون من 92 قطعة ارض استفاد منها 77 مهندسا ومهندسة.

وستقوم نقابة المهندسين باصطحاب المستفيدين من المشروع حيث سيكون الانطلاق في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم الثلاثاء 23-1-2024، من مبنى صندوق التقاعد لاطلاعهم على قطع الاراضي التي تم اجراء القرعة عليها، مع امكانية قيام اي مهندس بالاعتراض على القطعة التي حصل عليها من خلال القرعة خلال اسبوع من تاريخ الزيارة، ليتم بعدها اجراء قرعة اخرى للمهندسين المعترضين.


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