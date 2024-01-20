النظامي يحصل على الماجستير في الصحافة الاستقصائية

وطنا اليوم – حصل الزميل الصحفي خليل النظامي مدير التحرير في صحيفة الأنباط الأردنية على درجة الماجستير في الإعلام تخصص الصحافة الاستقصائية من جامعة الشرق الأوسط بتقدير جيد جدا.

واجازت لجنة المناقشة المكونة من الدكتور رامز أبو حصيرة مشرفا للرسالة، والأستاذ الدكتور كامل خورشيد، والأستاذ الدكتور عزت الحجاب، والدكتور محمود السماسيري مناقشا خارجيا من جامعة سوهاج في جمهورية مصر الشقيقة، رسالته العلمية بعنوان “العوامل المؤثرة في عمل الصحافة الاستقصائية في الأردن في ضوء نموذج التسلسل الهرمي”.

الف الف مبروك عقبال الدكتوراه.