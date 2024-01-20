انطلاق فعاليات مؤتمر “درويدكون عمان” 2024 بـ”هاكاثون” بمشاركة أكثر من 1000 طالب جامعي

وطنا اليوم – انطلقت يوم أمس الجمعة فعاليات مؤتمر “درويدكون عمان 2024″ ب هاكاثون” و8 جلسات وورش عمل تقنية متخصصة بمشاركة أكثر من 1000 طالب جامعي ومطور ضمن برمجة تطبيقات الأندرويد و بحضور الدكتور نبيل فيومي، المدير العام لجمعية المهارات الرقمية، ممثلاً لوزير الاقتصاد الرقمي والريادة، الشريك الاستراتيجي للمؤتمر، وعطوفة الدكتور عبدالرزاق عربيات، مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية، الراعي البلاتيني للمؤتمر، وكريك فاوسن، الرئيس التنفيذي لمؤتمر درويدكون العالمي، وفهد الذيب الرئيس التنفيذي لشركة أومنيس ميديا، منظم المؤتمر.

وفاق عدد المشاركين في المؤتمر 1000 مشارك من طلبة الجامعات الأردنية، ومختصين في تطوير تطبيقات الاندرويد من مؤسسات وشركات محلية وإقليمية وعالمية إلى جانب عدد من ممثلي وسائل الإعلام الأردنية والعربية.

واستهل المؤتمر بكلمة افتتاحية لكريك فاوسن، تحدث خلالها حول نشأة وتاريخ المؤتمر منذ العام 2009 وكيفية تطوره ليكون واحد من أكبر المؤتمرات التي اختصت في صناعة تطوير تطبيقات الأندرويد، ويضم في شبكته أكير من 30 ألف مشارك، إلى جانب اطلاع الحضور على أكاديمية درويدكون التي تقدم خدماتها التدريبية لجمهور المنتسبين.

وأكد الفيومي سعي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وجمعية المهارات الرقمية إلى التعاون مع منظمين مؤتمر درويدكون واتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة لضمان إنجاحه إيمانًا منا بأهمية دعم مثل هذه المؤتمرات التقنية، إذ توفر فرصاً حيوية وهامة لطلاب الجامعات والمحترفين العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواكبة أحدث التقنيات والابتكارات، كما تساهم في تبادل الخبرات وخلق فرص توظيف للشباب الأردني بما يتماشى مع أهداف الوزارة والجمعية.

كما أكد أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وجمعية المهارات الرقمية تسعيان إلى تنمية المهارات الرقمية لدى الشباب الأردني وتزويدهم بالخبرات العملية والاستفادة من التقنيات الناشئة لتطوير حلول تقنية مبتكره من خلال عدد من البرامج والمشاريع والتي نحرص من خلالها على توفير فرص تدريب للشباب الأردني لتطوير مهارتهم الرقمية للتوافق مع متطلبات سوق العمل المستقبلية.

وفي كلمته، قال الدكتور عربيات: “يساهم حدث مثل درويدكون في نمو وتطور مجتمع أندرويد من خلال توفير منصة للتعاون وتبادل المعرفة والتواصل”. وأضاف: “منذ بداية ثورة الأندرويد، اتخذت هيئة تنشيط السياحة الأردنية قراراً باستخدام التكنولوجيا ودمجها في تسويق الأردن كوجهة لا بد من زيارتها من أجل زيادة عدد السياح ومواصلة تعزيز تجربة الزائر”.

وشهد اليوم الأول ثماني جلسات وورش عمل قدمها خبراء الصناعة سلطت الضوء على الاتجاهات والابتكارات المهمة، نذكر منها ما تطرق له داني برويسلر من شركة Soundcloud، إلى تجربة المستخدم على أجهزة مختلفة تتجاوز الهواتف الذكية. وسلط الضوء على التحديات التي يواجهها المطورين، والإعدادات المثالية لتحقيق أقصى قدر من إعادة الاستخدام. وتناول فيليب فلورياني، قائد فريق أندرويد في إنفينوم الحاجة إلى استبدال كلمات المرور الرقمية التقليدية بآليات مصادقة أكثر أماناً وبديهية تُعرف باسم مفاتيح المرور، بالتوافق مع منصات الهاتف المحمول والويب الرئيسية.

فيما ركزت جلسة فاديم بينشوك، مهندس برمجيات أول في لابريز على التطور السريع باستخدام Flutter و Firebase، وتم إرشاد المشاركين إلى بناء منصة استطلاع مخصصة في غضون ساعات، وهي مثالية للمطورين الذين يبحثون عن تطوير تطبيقات فعالة وقابلة للتطوير بشكل قوي. من جهته قدم مصطفى خالد، مطور أندرويد فيريوا إنترناشيونال، جلسة حول القيود المفروضة على كلمات المرور التقليدية وقدم مفاتيح المرور كبديل أكثر أماناً وسهولة في الاستخدام. وقدم أحمد نبيل، قائد تكنولوجيا البرمجيات في فويس، نظرة عامة على إمكانياتKotlin multiplatform (KMP) لإنشاء تطبيقات متعددة المنصات باستخدام Compose.

وسبق يوم الافتتاح، مسابقة “هاكاثون” درويدكون في يوم الخميس 18 يناير، شارك بها نحو 480 مشارك توزعوا على 31 فريق من مختلف جامعات المملكة وعدد من المطورين المستقلين، تمحور موضوعها حول تقديم أفكار رقمية لمشاريع تهدف إلى التسويق والترويج السياحي في المملكة، قدمت خلالها الفرق أفكار متميزة وحلول رقمية خضعت لتقييم لجنة تحكيمية مكونة من عضوين من وزارة الاقتصاد الرقمي وهيئة تنشيط السياحة ومحكم مستقل من المتحدثين. وأظهرت النتائج فوز فريقين من الجامعات الأردنية بالمركزين الأول والثاني، وفريق مطورين مستقل بالمركز الثالث حصلوا على جوائز نقدية بقيمة 6000 دولار أمريكي.

جدير بالذكر إن مؤتمر درويدكون عمان تنظمه شركة أومنيس ميديا وذراعها التقني أومنيس تكنولوجيز خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير 2024، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية، وجمعية المهارات الرقمية، وبرعاية هيئة تنشيط السياحة الأردنية وشركة زين وطقس العرب وميدياً أوبزيرفر.