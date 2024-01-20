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لأول مرة في الأردن أمنية تطلق تقنية Wi-Fi 7

20 يناير 2024
لأول مرة في الأردن أمنية تطلق تقنية Wi-Fi 7

وطنا اليوم-لأول مرة في المملكة، أعلنت شركة أمنية عن إطلاقها لتقنية الجيل السابع من تقنية الواي فاي (Wi-Fi 7)، ذات الإمكانيات الفنية العالية لعملائها في قطاع الأعمال، إذ يتمتع أحدث إصدار من تقنية Wi-Fi بسرعة نقل بيانات وسعة تحميل أكبر وكفاءة أفضل من الإصدارات السابقة.

وتتيح هذه التقنية لعملاء أمنية في قطاع الأعمال تجربة إنترنت أسرع وأكثر سلاسة، مع تغطية أوسع وسرعات أعلى، تتوافق مع الاحتياجات المتزايدة من خدمات الانترنت لقطاع الأعمال.

تستند إطلاق هذه التقنية إلى الشراكة الاستراتيجية التي تجمع شركة أمنية وشركة هواوي العالمية، والتي تمنح أمنية إمكانية الاستفادة من خبرات هواوي وكفاءاتها العالمية في مجال تقنيات الاتصالات، مما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة وقيمة مضافة للعملاء أمنية من المؤسسات والشركات.

وأعرب رئيس دائرة قطاع الأعمال في شركة أمنية إياد جبر عن فخره بقدرة الشركة على إطلاق هذه التقنية لقطاع الأعمال في الأردن، مؤكداً على إن إطلاق تقنية  Wi-Fi 7من أمنية يعكس التزامها بتقديم أحدث التقنيات والخدمات إلى عملائها، مستندين إلى الشراكات المختلفة التي نعقدها مع كبريات الشركات العالمية.

وأكد جبر على أن تقنية الواي فاي 7 تعد ثورة في عالم الاتصالات اللاسلكية، حيث تُتيح للشركات والمؤسسات المختلفة إمكانية التخلص من التمديدات السلكية التقليدية، مما يوفر الوقت والتكلفة، ويعزز السرعة والموثوقية. وأضاف جبر أن تقنية الواي فاي 7 تقنية مهمة للشركات والمؤسسات المختلفة، حيث توفر مزايا عديدة تساهم في تحسين أداء الشركات والمؤسسات، حيث يمكن للعاملين فيها الاعتماد على شبكة الإنترنت بشكل موثوق بالإضافة إلى تحسين كفاءة العمل والإنتاجية.

من جهته، قال المدير العام لشركة هواوي – الأردن آدم زانغ إن طرح هذه التقنية التي تتميز بها شركة هواوي، من قبل شركة أمنية، جاء وفقا لاتفاقية الشراكة الموقعة بين الشركتين أواخر العام الماضي.

وبيّن زانغ أن هواوي تمتلك العديد من التقنيات والخبرات في قطاع التكنولوجيا، وهي تتيحها أمام شركة أمنية التي لا توفر جهداً في تقديم أحدث المنتجات والتقنيات لعملائها.


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