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أجواء لطيفة في أغلب المناطق حتى الاثنين وانخفاض ملموس الثلاثاء

20 يناير 2024
أجواء لطيفة في أغلب المناطق حتى الاثنين وانخفاض ملموس الثلاثاء

وطنا اليوم – ترتفع درجات الحرارة اليوم السبت، بشكل طفيف لتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي (7-8) درجات مئوية؛ وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتكون الأجواء الاثنين، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
اما الثلاثاء، فتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس نتيجة تعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، حيث تسود أجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة في أغلب المناطق، مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تثير الغبار في المناطق الصحراوية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 20 – 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 – 7، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 6، وفي مرتفعات الشراة 17 – 7، وفي مناطق البادية 21 – 6، وفي مناطق السهول 20 – 9، وفي الأغوار الشمالية 24 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 12، وفي البحر الميت 25 – 11، وفي خليج العقبة 25 – 13 درجة مئوية.


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