ارتفاع مؤشر سوق الاسهم الامريكي 700 نقطة

وطنا اليوم- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، 728 نقطة، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 73 دولاراً للبرميل الواحد.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الجمعة، 395 نقطة ليصل إلى 37863 نقطة، وكذلك ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 255 نقطة ليصل إلى 15310 نقاط.

وارتفع مؤشر (S&P500) نحو 58 نقطة ليصل إلى 4839 نقطة، وارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 20 نقطة ليصل إلى 1944 نقطة.