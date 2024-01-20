حريق يودي بحياة 13 شخص في الصين

وطنا اليوم- توفي 13 شخصا جراء حريق في سكن مدرسي بمقاطعة خنان بوسط الصين، بحسب ما ذكرت وكالة شينخوا الصينية، اليوم السبت.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات المحلية فتحت تحقيقا لتحديد سبب الحريق.

ولقي 26 شخصا حتفهم نهاية العام الماضي، ونُقل العشرات إلى المستشفى بسبب حريق في مبنى شركة لإنتاج الفحم في مقاطعة شانشي الشمالية، وفي بكين أودى حريق في مستشفى بحياة 29 شخصا في شهر نيسان الماضي في واحدة من أسوأ الكوارث التي تضرب العاصمة منذ أكثر من عقدين.