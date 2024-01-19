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باكستان تقرر إنهاء الأزمة مع إيران

19 يناير 2024
باكستان تقرر إنهاء الأزمة مع إيران

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام باكستانية، الجمعة، بأن حكومة باكستان قررت إنهاء الأزمة مع إيران وإعادة العلاقات الدبلوماسية معها.
يأتي ذلك عقب التوتر الذي أثارته الضربات المتبادلة ضد جماعات مسلحة على جانبي الحدود.
من جهته ذكر تلفزيون “جيو” عن مصادر قولها، إن اجتماعا أمنيا ضم رئيس الوزراء المؤقت أنور الحق كاكر وقادة الجيش والاستخبارات أقر إجراء لإعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة مع إيران.
وصرح وزير الإعلام الباكستاني مرتضى سولانجي، أن الاجتماع الأمني تناول مراجعة شاملة للأمن القومي على ضوء الأحداث الأخيرة.
وكانت إيران نفذت قصفا بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف مواقع لجماعة جيش العدل داخل إقليم بلوشستان الباكستاني على الحدود مع إيران.
وردت باكستان الخميس بقصف مواقع مفترضة لجماعة جيش تحرير بلوشستان في إقليم سيستان-بلوشيستان الإيراني.
وتسبب القصف المتبادل في مقتل عدد من الأشخاص في الجانبين، بحسب بيانات رسمية.
واحتجاجا على القصف المتبادل استدعى الجانبين في إسلام آباد وطهران سفيريهما من كلا البلدين


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