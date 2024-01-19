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مقتل أكثر من 60 مرتزقاً معظمهم فرنسيون في خاركوف

19 يناير 2024
مقتل أكثر من 60 مرتزقاً معظمهم فرنسيون في خاركوف

وطنا اليوم:ذكّر متحدث الكرملين دميتري بيسكوف تعليقا على الضربة الروسية لتجمّع للمرتزقة بخاركوف شرق أوكرانيا والتي قتل فيها 60 فرنسيا، بأن روسيا أكدت مرارا وجود مرتزقة يقاتلون لجانب قوات كييف.
وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية: “هناك محادثات تجري عبر القنوات الدبلوماسية ودبلوماسيينا، لكن لم يتم بحث هذا الأمر على أرفع المستويات. لقد أكدنا مرارا أن الكثير من المرتزقة الأجانب يقاتلون نيابة عن نظام كييف وإلى جانبه وفي كل مرة يتم إثبات ذلك بالبرهان”.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء القضاء على أكثر من 60 مرتزقا أغلبهم فرنسيون وإصابة أكثر من 20 آخرين بضربة صاروخية طالتهم في مركز لتجميعهم في خاركوف شرق أوكرانيا، قبل توجههم للقتال ضد روسيا.
واستدعت وزارة الخارجية الروسية أمس الخميس سفير فرنسا لدى موسكو، للاحتجاج ومطالبته بالتفسير.
من جهته أكد الصحفي والمؤرخ الفرنسي لوران برايارد بأن إرسال المرتزقة الفرنسيين إلى أوكرانيا ليس قرار الشعب الفرنسي بل قرار ماكرون وحاشيته، مؤكدا وجودهم في ساحة المعركة.
وقال العقيد السابق بالقوات الفرنسية ريجيس شاماني إنه من الحماقة بمكان الوقوف إلى جانب الأوكرانيين والموت بطريقة غبية.
وتحاول الحكومة الفرنسية حسب ألكسيس بولين أحد مؤسسي صحيفة “لوموند مودرن”، التكتم على مقتل المرتزقة الفرنسيين في خاركوف، والتعتيم الكامل على الحادث.


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