“سياحة الاعيان تلتقي قائم بأعمال سفارة جمهورية روندا”

وطنا اليوم-عمّان – التقى رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الاعيان ، برئاسة العين عبدالحكيم محمود الهندي ، في مجلس الاعيان ، قائم بأعمال سفارة جمهورية رواندا Joel Uwizeye، وبحضور السادة الاعيان خير الدين هاكوز، والعين عبدالله مطر

بين الهندي جهود جلالة الملك عبد الله الثاني، الدبلوماسية والسياسية الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

عبر الهندي عن اعتزازه بعمق العلاقات الثنائية والمستوى الرفيع الذي وصل بين البلدين، مؤكدا حرصه على تعزيز علاقاتها مع الاردن بمختلف المجالات، خاصة في مجال تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية وتفعيل التعاون المشترك بمختلف المجالات.

واشار الهندي ان اللقاء جاء لتوطيد هذه العلاقات وبحث المشاريع المشتركة بما يخدم مصلحة البلدين، خاصة القطاع السياحي منها، كونها تشكل الرافد الاساسي في الاقتصاد لدى كل من البلدين ، لاسيما ان القطاع السياحي والفندقي في الاردن وصل الى المستوى اللائق ، بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الامين الامير الحسين بن عبدالله

بدوره اشاد القائم بأعمال السفارة بالدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني لجهة تحقيق السلام في المنطقة، وعودة الأمن والاستقرار إليها، وحرص بلاده على تعزيز علاقتها مع الاردن ومختلف الدول العربية ، وتمتين التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.