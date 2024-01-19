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إيكونوميست : العقوبات الأميركية على الحوثيين فاشلة

19 يناير 2024
إيكونوميست : العقوبات الأميركية على الحوثيين فاشلة

وطنا اليوم:استبعد تقرير في مجلة “إيكونوميست” البريطانية، أن تؤدي العقوبات الأميركية إلى تغيير سلوك جماعة أنصار الله الحوثيين في البحر الأحمر، ويعدّها أداة ضعيفة أثبتت إخفاقها خلال السنوات الماضية في الضغط عليهم.
وأشار التقرير إلى أنه بامكان الحوثيين أن يلتفُّوا على العقوبات ويحصلوا على الموارد الضرورية، وحتى تأمين حصولهم على المزيد من الأسلحة.
وعزّز التقرير طرحه بالقول إن المسؤولين الأميركيين يعترفون سرا بأن تهديد الحوثيين للشحن البحري سيظل قائما


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