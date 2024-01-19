15 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

وطنا اليوم:أدى 15 ألف مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف، داخل مدينة القدس المحتلة، اليوم، استطاعوا النفاذ من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ومنعه المصلين من الوصول إلى المسجد.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في رام الله، بأن إجراءات الاحتلال حالت دون تمكن آلاف المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك وأن خمسة عشر ألف مصل فقط أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.