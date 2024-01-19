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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 24 ألفا و762 شهيدا

19 يناير 2024
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 24 ألفا و762 شهيدا

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي إلى 24762 شهيدا و 62108 مصابين.
جاء ذلك في بيان للوزارة، بالتزامن مع حلول اليوم 105 للحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع، ونشرته عبر منصتها على “تلغرام”.
وقال البيان، إن الوزارة رصدت ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 142 شهيدا و278 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وفي اليوم الخامس بعد المئة، يواصل عدوان الاحتلال على القطاع، ليستمر معه القتل بلا هوادة، واستهداف المدنيين العزل والأطفال والنساء.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.


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