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الصين تصبح أكبر مُصدّر للسيارات في العالم

19 يناير 2024
الصين تصبح أكبر مُصدّر للسيارات في العالم

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية اليوم الجمعة، أن الصين توجت كأكبر مُصدّر للسيارات في العالم في عام 2023، حيث صدّرت 491 مليون سيارة.
وفي سياق متصل، تجاوز إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة 958 مليون و949 مليون وحدة في عام 2023، بزيادة بنسبة 35.8 بالمئة ونسبة 37.9 بالمئة على أساس سنوي، على التوالي، حسبما أظهرت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، ونقلتها وكالة شينخوا.
وارتفعت صادرات مركبات الطاقة الصينية الجديدة بنسبة 77.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.2 مليون وحدة في العام الماضي


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