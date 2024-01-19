الحوثيون يهاجمون سفينة أمريكية قرب المكلا.. الثاني خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين العميد يحيى سريع أن استهداف السفينة كيم رينجر الأمريكية في خليج عدن بصواريخ بحرية وأنه تمت إصابتها بشكل مباشر.

وأكد سريع، أن الرد على الاعتداءات الأميركية والبريطانية قادم لا محالة.

وأشار سريع إلى أن الحوثيين، مستمرون في تنفيذ الإجراءات الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن.

من جانبه، قال مسؤول أمريكي، “إن واشنطن تتابع حدثا أمنيا يتعلق بهجوم على سفينة من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها تقريرا عن حادث على بعد 85 ميلا جنوب شرق مدينة الشحر اليمنية.

من جانبها، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري الخميس، إن ناقلة مملوكة للولايات المتحدة ترفع علم جزر مارشال أبلغت عن اقتراب أربع طائرات مسيرة منها، وإحاطتها على بعد نحو 87 ميلا جنوب شرقي المكلا باليمن.

وأضافت أمبري في مذكرة تحذيرية: “تم الإبلاغ عن سقوط إحدى الطائرات المسيرة في الماء، ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات، كما لم تتضرر الناقلة وواصلت رحلتها”.

والأربعاء أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة “أنصار الله الحوثيين” يحيى سريع، “تنفيذ هجوم على سفينة (جينكو بيكاردي الأمريكية) في خليج عدن بصواريخ بحرية، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة”.

وقال سريع، “إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف كافة مصادر التهديدِ في البحرين العربي والأحمر، ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن العزيز، واستمرارا في دعم الشعب الفلسطيني”.

وأشار إلى أن عمليات الحوثيين ضد سفن الاحتلال أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة لن “تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفعَ الحصار عن الشعب الفلسطيني الصامدِ في قطاع غزة”.

وفجر الخميس، قالت وسائل إعلام يمنية، “إن العدوان الأمريكي البريطاني شن قصفا استهدف مواقع في عدد من المحافظات اليمنية.

وذكرت وسائل الإعلام، أن القصف استهدف محافظات الحديدة وتعز وذمار والبيضاء وصعدة.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون باتريك رايدر، قال أول أمس الأربعاء، “إن محاولة ردع الحوثيين لم تنجح حتى الآن”.

وأكد رايدر، “أن واشنطن ستواصل العمل مع شركائها في المنطقة؛ لردع الحوثيين عن شن مزيد من الهجمات، ولن تتردد في الدفاع عن قواتها والتجارة الدولية في البحر الأحمر”.

وتابع بأن “على الحوثيين أن يسألوا أنفسهم كم سيتعرض من قدراتهم للتقويض جراء هجماتهم غير المشروعة”.

من جانبه، قال منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، “إن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية يدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما”.

وأكد كيربي، “أن واشنطن لن تتردد في توجيه ضربات أخرى للحوثيين إذا استمروا في شن هجماتهم على الملاحة الدولية”.