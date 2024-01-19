بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

في أول شهرين: بتر أطراف ألف طفل بدون تخدير بغزة

19 يناير 2024
في أول شهرين: بتر أطراف ألف طفل بدون تخدير بغزة

وطنا اليوم:قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، الجمعة إن دولة الاحتلال “انتهكت القانون الدولي بقصفها العنيف لغزة، والذي أدى إلى تسوية أحياء بالأرض وقتل آلاف الفلسطينيين”، إضافةً إلى “العديد من الأفعال غير القانونية إلى حد كبير”
وأوضحت ألبانيز أنه “تم تعطيل معظم المستشفيات وإغلاقها أو قصفها أو الاستيلاء عليها من قبل الجيش الإسرائيلي، في حين أن الناس يموتون الآن ليس فقط بسبب القنابل ولكن بسبب عدم وجود بنية تحتية صحية كافية لعلاج جراحهم”، مشيرة إلى أن عدد الأطفال الذين يتم بتر أطرافهم كل يوم أمر صادم، خاصة وأنه “خلال الشهرين الأولين من هذه الحرب تم بتر أطراف لألف طفل دون تخدير”
وأشارت المسؤولة الأممية، إلى أنه خلال أكثر من 100 يوم من القصف العنيف، تم “في الأسبوعين الأولين استخدام 6 آلاف قنبلة في الأسبوع في مناطق مكتظة جداً، وتزن الواحدة منها ألفي باوند”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:10

جليدٌ على الأطلالِ

21:03

جمعية دارات سمير شما للمسنين

20:43

العثور على جثة خمسيني داخل خرابة في الوحدات

20:24

الأمم المتحدة تتوقع تعافي السياحة العالمية بالكامل العام الحالي

20:12

باكستان تقرر إنهاء الأزمة مع إيران

20:05

مقتل أكثر من 60 مرتزقاً معظمهم فرنسيون في خاركوف

20:00

إعادة حركة السير أعلى الجسر القوسي ضمن تقاطع عين غزال

19:36

بلدية غزة: تكدس النفايات يهدد بتفشي الأمراض والأوبئة

19:27

الأجواء الدافئة تنشط الحركة السياحية في عجلون

19:12

اليونيسف : 20 ألف طفل ولدوا تحت وطأة العدوان على غزة

19:05

حزب الله يعلن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال بصواريخ بركان

17:55

“سياحة الاعيان تلتقي قائم بأعمال سفارة جمهورية روندا”

وفيات
وفيات الجمعة 19-1-2024تشيع والد الأسير الأردني البرغوثي صاحب أكبر حكم بالتاريخوفيات الخميس 18-1-2024وفيات الأربعاء 17-1-2024والدة أنور الصبيحي الجزازي في ذمة الله