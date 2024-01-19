في أول شهرين: بتر أطراف ألف طفل بدون تخدير بغزة

وطنا اليوم:قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، الجمعة إن دولة الاحتلال “انتهكت القانون الدولي بقصفها العنيف لغزة، والذي أدى إلى تسوية أحياء بالأرض وقتل آلاف الفلسطينيين”، إضافةً إلى “العديد من الأفعال غير القانونية إلى حد كبير”

وأوضحت ألبانيز أنه “تم تعطيل معظم المستشفيات وإغلاقها أو قصفها أو الاستيلاء عليها من قبل الجيش الإسرائيلي، في حين أن الناس يموتون الآن ليس فقط بسبب القنابل ولكن بسبب عدم وجود بنية تحتية صحية كافية لعلاج جراحهم”، مشيرة إلى أن عدد الأطفال الذين يتم بتر أطرافهم كل يوم أمر صادم، خاصة وأنه “خلال الشهرين الأولين من هذه الحرب تم بتر أطراف لألف طفل دون تخدير”

وأشارت المسؤولة الأممية، إلى أنه خلال أكثر من 100 يوم من القصف العنيف، تم “في الأسبوعين الأولين استخدام 6 آلاف قنبلة في الأسبوع في مناطق مكتظة جداً، وتزن الواحدة منها ألفي باوند”.