عدوى خطيرة تضرب أقدام جنود الاحتلال في غزة

وطنا اليوم:أفاد تقرير نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست”، بأن أطباء الأمراض الجلدية عالجوا المئات من جنود الاحتلال بسبب التهابات حادة في القدمين.

وقالت الصحيفة العبرية في تقريرها إن الحذاء العسكري الذي يرتديه الجنود مغلق بشكل يتناسب مع الظروف الميدانية، لكن الجنود يضطرون إلى البقاء في نفس الحذاء لأيام عدة، الأمر الذي تسبب بتكاثر البكتيريا والفطريات المعدية بسبب الرطوبة العالية، ما يؤدي إلى رائحة كريهة قوية وحكة تصل أحيانا حد النزيف.

وأوضحت الصحيفة أنه “تم علاج الجنود المتأثرين بالمضادات الحيوية عن طريق الفم والعلاج الموضعي للقدم مع تعليمات لتهويتها قدر الإمكان أثناء النشاط العملي”.

وقال طبيب الأمراض الجلدية من مركز مئير الطبي إيتي شاريج، إن “تأثير الحذاء العسكري يسبب التعرق الزائد، ما يؤدي إلى ارتفاع معدل نمو البكتيريا والفطريات في القدم في ظروف القتال، ومع الوقت فإن الإجهاد الجسدي والأحذية غير المريحة تؤدي أيضا إلى انغراس الظفر داخل الجلد، فيتعرف الجسم عليه كجسم غريب ما يسبب التهابا مؤلما جدا”.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الجمعة، مقتل ضابط في المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال من جنود وضباط إلى 530 منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وإلى 194 منذ بدء العملية البرية في القطاع في السابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

كما كشف جيش الاحتلال عن إصابة 3 من جنوده بجروح خطيرة خلال معارك دارت قبل يومين في جنوب قطاع غزة.