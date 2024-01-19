الاتفاق على حل مشكلة عمال مصنع ألبسة في سحاب

وطنا اليوم:أكد رئيس النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة، فتح الله العمراني، إنه جرى الاتفاق مع وزارتي الداخلية والعمل على حل مشكلة عمال مصنع الألبسة أسيل في منطقة سحاب.

وبين العمراني في تصريح أنه اتفق مع “الداخلية” على إعفاء 800 عامل أجبني من الغرامات في المصنع الذي توقف عن العمل نتيجة أزمة مالية. كما اتفق على توفير تكاليف تذاكر سفر للعمال الأجانب (هنود وسيريلانكيين وبنغال ونيباليين) للعودة الى بلدانهم، تبرعت بها: الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات.

وأكد العمراني، أنه اتفق أيضا مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على تعويض العمال بأرصدتهم الموجودة في المؤسسة، بحيث يجري احتساب مستحقاتهم كل على حدة.

وبشأن الراوتب المستحقة للعمال الأردنيين والأجانب، وعددهم 1040 عاملا، منهم 240 أردنيا، أوضح العمراني أنه جرى توكيل محام لمتابعة هذا الملف. يشار إلى أن صاحب المصنع، وهو مستثمر هندي غادر المملكة، بعد توقف مصنعه عن العمل منذ أكثر من شهر، نتيجة أزمة مالية، مخلفا وراءه عمالا، لم يحصلوا على رواتبهم منذ نحو 6 أشهر.

وكانت النقابة اقترحت حلا لمشكلة الرواتب المتأخرة، بأن تقوم الحكومة بتسييل الكفالة الخاصة بالمصنع وقيمتها 150 ألف دينار، للمساهمة بدفع جزء من حقوق العمال الأردنيين وغير الأردنيين.

وكان الناطق الإعلامي في وزارة العمل أكد في تصريح سابق، أن الوزارة منذ أكثر من أسبوعين، تتابع قضية هؤلاء العمال مع الجهات المعنية، وهي حريصة على تحصيل حقوقهم، مبينا أن وزيرة العمل التقت عاملين في المصنع واستمعت لمطالبهم.

ولم تقتصر معاناة عمال المصنع على عدم صرف رواتبهم حسب، وإنما عانوا أيضا من ظروف سكنهم الصعبة وغير الملائمة في مدينة سحاب الصناعية.