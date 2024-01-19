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جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط جديد في معارك غزة

19 يناير 2024
جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط جديد في معارك غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الجمعة، مقتل ضابط في المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال إن الرقيب أوري جربي (20 عاما)، وهو مقاتل في دورية جفعاتي، قتل متأثرا بجراحه بعد إصابته الأربعاء (2024/1/17) في معركة جنوب قطاع غزة.
وبذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال من جنود وضباط إلى 530 منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وإلى 194 منذ بدء العملية البرية في القطاع في السابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
كما كشف جيش الاحتلال عن إصابة 3 من جنوده بجروح خطيرة خلال معارك دارت قبل يومين في جنوب قطاع غزة.


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