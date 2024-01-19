اعتكاف وقيام ليل في الأردن نصرة لغزة

وطنا اليوم:لبت جماهير الأردنيين دعوات الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة شعوب الأمة الإسلامية لتكثيف الصلاة ودعاء القنوت للمقاومة في غزة.

ودعت الحركة الإسلامية ضمن فعاليات الاعتكاف العالمي، الأردنيين للصلاة مساء الخميس في عدد من الساحات والمساجد.

ومنذ بداية شهر رجب، انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #ليالي_الرباط ، تدعو فيها المسلمين لاستغلال فضل ليالي الشهر الحرم بالصلوات والقنوت والدعاء لأهل غزة في كل المساجد والميادين.

وجاءت الدعوات لصلاة القيام الليلة في عمان، تحت عنوان “قيام النصر”، حيث لبى مئات الأردنيين والأردنيات هذه الدعوات، نصرة لغزة.

وكشف المنظمون أن سبب اختيارهم لساحة عامة لإقامة الصلاة فيها – رغم برودة الأجواء وتدني درجات الحرارة- جاء جراء عدم حصولهم على موافقة لإقامة الفعالية الدينية، في أيٍ من مساجد العاصمة عمان.