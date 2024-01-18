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اللواء المعايطة شرطة النجدة هم العين الساهرة للأمن والمستجيب الأول للمواطن

19 يناير 2024
اللواء المعايطة شرطة النجدة هم العين الساهرة للأمن والمستجيب الأول للمواطن

وطنا اليوم – أكّد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة أهمية الأدوار الأمنيّة والإنسانية التي تنفّذها مرتبات شرطة النجدة على مدار الساعة في مختلف محافظات المملكة بحرفية عالية، والتي تتوافق وإستراتيجية مديرية الأمن العام الشاملة والهادفة إلى ترسيخ الأمن وتوفير الحماية والسلامة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وبيّن اللواء المعايطة خلال زيارة تفقّدية قام بها اليوم الخميس، إلى مديرية شرطة نجدة العاصمة أهمية الأدوار الأمنيّة التي تقوم بها كمستجيب أول في إغاثة المواطنين ومكافحة الجريمة والحد من وقوعها بمختلف أشكالها، إضافة إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة، بالتشارك مع مديريات الشرطة في قيادات أمن الأقاليم، لافتاً إلى الواجب المروري الذي تنفّذه لمساندة رقباء السير في تطبيق قانون السير .

وأشاد اللواء المعايطة بالجهود الأمنيّة التي تبذلها شرطة النجدة بكل احترافية وتميّز في سبيل تعزيز الصورة المثالية والمشرقة لمديرية الأمن العام وحرصهم على الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وليبقوا على الدوام محط فخر واعتزاز وثقة جلالة القائد الأعلى للقوّات المسلّحة الملك عبد الله الثاني وجميع الأردنيين وكل من تطأ قدماه أرض المملكة.

ووجّه مدير الأمن العام بمواصلة توفير أشكال الدعم اللوجستي كافّة من آليات ومعدات تقنية حديثة ، من شأنها المساهمة في تمكين مرتبات شرطة النجدة بتنفيذ الواجبات المختلفة على أكمل وجه، ضمن مسارات عمادها النزاهة والشفافية والحيادية واحترام حقوق المواطنين.

واستمع اللواء المعايطة لإيجاز قدّمه مدير شرطة نجدة العاصمة أبرز خلاله أهم الخطط والجهود المبذولة وإحصائيات العمل ، وأوجه تنفيذ الواجبات الأمنيّة الميدانية الرامية إلى حفظ الأرواح والممتلكات وتحقيق السلامة المجتمعية.


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