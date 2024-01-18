“المهندسين” تكرم الهيئة الادارية لجمعية المهندسين المتقاعدين العسكريين

وطنا اليوم – كرمت نقابة المهندسين الأردنيين، رئيس وأعضاء الهيئة الادارية لجمعية المهندسين المتقاعدين العسكريين الجدد برئاسة المهندس محمد الرفاعي، والذين تم انتخابهم مؤخرا، باعتبارهم ركيزة أساسية من ركائز الدولة وبناة الوطن ولهم دور عظيم في نهضته وتطوره وتقدمه.

وقال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود من كافة مكونات النقابة لتحقيق الأهداف المرجوة من التعديلات التي تمت على نظام صندوق تقاعد المهندسين، مشيرا الى أن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم مشروع لتعديل قانون النقابة بما يتواءم من التطورات والمستجدات في المرحلة الحالية.

ولفت المهندس سمارة إلى أن الدخل اليومي الناتج عن اقرار تعديلات صندوق تقاعد المهندسين ارتفع بنسبة أربعة أضعاف عما كان عليه في الفترة السابقة، مبينا أن ايرادات الصندوق بلغت منذ صدور الإرادة الملكية السامية وحتى الان حوالي 1.8 مليون دينار، فيما يتوقع ان تصل مع نهاية الشهر الحالي حوالي 2.5 مليون دينار، وهي مؤشرات ايجابية جيدة في هذه المرحلة.

وتحدث نقيب المهندسين عن الدور البطولي الاسطوري الذي قدمته المقاومة في سبيل الدفاع عن ارضها وشعبها وهويتها، في قطاع غزة، مبينا أن اللجنة العليا للإعمار في فلسطين بدأت فعليا بالتعاقد مع شركات داخل قطاع غزة لمحاولة تقديم الدعم والاسناد الممكن، حيث تم التعاقد مع شركة مياه لتوزيع 8000 متر مكعب من المياه على الاهل في قطاع غزه ،إضافة إلى استيراد 1000 خيمة في طريقها الى الاردن، كما تم التعاقد مع احدى الشركات المحلية لتوريد 240 خيمة اسبوعيا لإيصالهم إلى قطاع غزة من خلال الهيئة الهاشمية.

وتطرق المهندس سمارة إلى أن اللجنة المشكلة في مجلس النقباء وتضم نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد، تعمل على انهاء التحضيرات لإقامة مؤتمر طبي دولي سيبحث كافة السبل والوسائل المتاحة لإعادة النهوض بالقطاع الصحي كاملا من مستشفيات ومراكز صحية ومرافق مختلفة في قطاع غزة بالكامل.

بدوره، أكد رئيس جمعية المهندسين المتقاعدين العسكريين المهندس محمد الرفاعي، إن المهندسين العسكريين المتقاعدين يشكلون جسما نقابيا يقع تحت مظلة نقابة المهندسين، ولا بد من توعية وتوجيه المهندسين في كافة مواقع عملهم للانضمام الى مظلة النقابة والوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاه صناديقها بما يضمن ديمومة واستمرارية عملها على أكمل وجه.

وحضر اللقاء، نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد، وأعضاء مجلس النقابة، والأمين العام لنقابة المهندسين، وأعضاء الهيئة الإدارية لجمعية المهندسين المتقاعدين العسكريين.