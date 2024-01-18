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مبادرات مميزة في سلطة وادي الاردن

18 يناير 2024
مبادرات مميزة في سلطة وادي الاردن

وطنا اليوم – انطلاقا من القيم الجوهرية لسلطة وادي الاردن والقائمة على الارتقاء في الاداء وفقا لاحدث الاساليب العلمية وبالتكامل مع الخطط الاستراتيجية لسلطة وادي الاردن والهادفة الى السعي لتقليل الكلف التشغيلة وتقديم المشاركات الفعالة في حل بعض المشاكل التي يواجهها متلقي الخدمة في مناطق الاختصاص وخاصة فيما يتعلق بالانتاج النباتي والحيواني

وبجهود ومبادرات مميزة من الكوادر التشغيلية في سلطة وادي الاردن / ادارة مصادر مياه الاغوار الجنوبية /مديرية الاسناد والصرف الجوفي

تم اجراء تجربة علمية تم من خلالها مكافحة نمو نبات القصب والذي ينمو في خنادق الصرف الجوفي المجاورة للوحدات الزراعية وبشكل كثيف مما يتطلب اتخاذ اجراءات عاجلة للتخلص منه لتلافي تاثيره على التصريف داخل المشروع الزراعي حيث تم مكافحته باستخدام رش المبيدات العشبيه على المواقع المستهدفه حيث اظهرت النتائج وبعد فترات زمنية محددة نتائج ممتازة من حيث توقف نمو القمة النامية وسقوطها ومن ثم جفاف القصبة بالكامل مما يؤدي الى الحد من نمو وتكاثر القصب
في مناطق التجربة مما انعكس على السرعة في الانجاز نظرا لاتساع مناطق المشروع الزراعي .

ويشار هنا ان طريقة مكافحة نبات القصب بواسطة المبيدات العشبية تعتبر تجربة جديدة حيث ان الطريقة المتبعة حاليا لمكافحة نمو النباتات والاعشاب تتم بواسطة الاليات والمعدات والتي تحتاج الى كلف تشغيلية عالية احيانا بالاضافة الى المزيد من الوقت والجهد في المناطق المستهدفة.


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