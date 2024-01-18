العيسوي يقدم واجب العزاء لعشيرة العليمات ولآل شقوارة

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشيرة العليمات بوفاة اللواء الركن المتقاعد محمد حسين عليمات، مدير الأمن العسكري الأسبق، وإلى آل شقوارة بوفاة الحاج زكريا علي شقوارة.

ونقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيوت عزاء المرحومين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدين، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

