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إيقاف مصنع عن العمل وتحرير 6 مخالفات لمخابز في جرش

18 يناير 2024
إيقاف مصنع عن العمل وتحرير 6 مخالفات لمخابز في جرش

وطنا اليوم:أوقفت لجنة السلامة العامة ومؤسسة الغذاء والدواء في محافظة جرش مصنعا عن العمل لمخالفته للاشتراطات الصحية، وفقا لمساعد محافظ جرش للشؤون السلامة العامة نضال حجازين.
وقال حجازين، الخميس، إنّ اللجنة ومؤسسة الغذاء والدواء أوقفت المصنع وأغلقت مستودعاته لمخالفته الشروط الصحية، بحسب ما نقلت المملكة.
وحررت كوادر لجنة السلامة العامة 6 مخالفات لمخابز مخالفة للاشتراطات الصحية والسلامة العامة داخل جرش.
وأضاف أن اللجنة تقوم بعمل جولات رقابية على مدار الساعة على المنشآت التجارية داخل المحافظة لضمان التزامها بشروط السلامة.
وبين حجازين أن المنشآت التجارية التي تم ايقافها والتي حررت بحقها مخالفات سيتم عمل جولات مفاجئة عليها لضمان تصويب أوضاعها والتزامها بشروط السلامة العامة


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