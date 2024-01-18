الاحتلال يزعم العثور على جثث 21 اسيرا إسرائيليا في خان يونس

وطنا اليوم:زعم رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو عثور جيش الاحتلال على جثث 21 اسيرا إسرائيليا في خان يونس ونقلها إلى الأراضي المحتلة الليلة الماضية.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي اليوم الخميس : سوف نقضي على شر حماس وجنودنا قتلوا عشرات المقاومين في خان يونس بقطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وتابع نتنياهو : مررنا ميزانية ضخمة لتحقيق أهداف الحرب والنصر سوف يستغرق أشهرا.

واردف : إسرائيل تحت قيادتي لن تتنازل عن تحقيق نصر مؤزر على حماس ولا يمكن التشكيك في ذلك.

وتابع نتنياهو : سوف نواصل القتال بكل قوة حتى تحقيق أهدافنا من خلال العمل العسكري.

وقال نتنياهو : وقف الحرب قبل تحقيق أهدافنا سوف يضر بإسرائيل لأجيال قادمة.

وأضاف : الانتصار الحاسم في الحرب يعني عودة المحتجزين والقضاء على حماس.

وقال : الحرب ستتواصل في كل الجبهات حتى تحقيق الأهداف التي وضعناها.

وتابع : وقف الحرب قبل تحقيق الأهداف يعد بمثابة رسالة ضعف أمام أعدائنا.

وأضاف : علينا الانتصار من أجل مستقبل إسرائيل ولن تتوقف الحرب قبل إعادة المحتجزين إلى بيوتهم.

وقال نتنياهو : يجب أن نواصل الحرب ولدينا التزامات تجاه مواطني إسرائيل وعلينا إنهاء المهمة.

واردف : الحديث عن شروعي في إبعاد وزير الدفاع غالانت غير صحيح.

وقال نتنياهو انه لا يسمح بدخول أي شاحنة إلى غزة بدون فحص وتفتيش.

واتهم نتنياهو إيران بالوقوف وراء هجمات حزب الله وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر