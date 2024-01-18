وطنا اليوم:قال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، “علينا الاستعداد لتدهور الوضع الأمني على الحدود الشمالية”.

وأضاف غالانت في مؤتمر صحفي، الخميس، أن تل أبيب قد تفرض حلا عسكريا لعودة السكان لديارهم.

وأشار إلى أنه لا حل كاملا لجيوب المقاومة في غزة، زاعما أن جيش الاحتلال دمر الأطر التنظيمية لحماس في شمال غزة.

وزعم غالانت أن حماس باتت أكثر ضعفا ولا تحصل على الإمدادات ولا تستطيع السيطرة على الأمور في غزة.

كما زعم أن حماس تحاول التلاعب بعواطف المواطنين لتقسيم المجتمع الإسرائيلي.

اليوم 104 من العدوان على غزة

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الرابع بعد المئة، حيث شن الاحتلال أحزمة نارية على مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس في السابع من تشرين الأول / تشرين الأولعملية طوفان الأقصى، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية أسماها “السيوف الحديدية” العسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة الغارات العنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

وبلغ عدد الشهداء في القطاع 24,620 شخصا، و61,830 جريحا، بحسب آخر حصيلة معلنة لوزارة الصحة بغزة، الأربعاء.

وبحسب حصيلة القتلى، الذي أقر بها جيش الاحتلال، ارتفعت إلى 529 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومقتل 193 منهم منذ العمليات البرية في 26 أكتوبر/ تشرين أول الماضي