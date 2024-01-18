بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

غالانت: علينا الاستعداد لتدهور الوضع الأمني على الحدود الشمالية

18 يناير 2024
غالانت: علينا الاستعداد لتدهور الوضع الأمني على الحدود الشمالية

وطنا اليوم:قال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، “علينا الاستعداد لتدهور الوضع الأمني على الحدود الشمالية”.
وأضاف غالانت في مؤتمر صحفي، الخميس، أن تل أبيب قد تفرض حلا عسكريا لعودة السكان لديارهم.
وأشار إلى أنه لا حل كاملا لجيوب المقاومة في غزة، زاعما أن جيش الاحتلال دمر الأطر التنظيمية لحماس في شمال غزة.
وزعم غالانت أن حماس باتت أكثر ضعفا ولا تحصل على الإمدادات ولا تستطيع السيطرة على الأمور في غزة.
كما زعم أن حماس تحاول التلاعب بعواطف المواطنين لتقسيم المجتمع الإسرائيلي.

اليوم 104 من العدوان على غزة
ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الرابع بعد المئة، حيث شن الاحتلال أحزمة نارية على مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس في السابع من تشرين الأول / تشرين الأولعملية طوفان الأقصى، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية أسماها “السيوف الحديدية” العسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة الغارات العنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.
وبلغ عدد الشهداء في القطاع 24,620 شخصا، و61,830 جريحا، بحسب آخر حصيلة معلنة لوزارة الصحة بغزة، الأربعاء.
وبحسب حصيلة القتلى، الذي أقر بها جيش الاحتلال، ارتفعت إلى 529 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومقتل 193 منهم منذ العمليات البرية في 26 أكتوبر/ تشرين أول الماضي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:10

جليدٌ على الأطلالِ

21:03

جمعية دارات سمير شما للمسنين

20:43

العثور على جثة خمسيني داخل خرابة في الوحدات

20:24

الأمم المتحدة تتوقع تعافي السياحة العالمية بالكامل العام الحالي

20:12

باكستان تقرر إنهاء الأزمة مع إيران

20:05

مقتل أكثر من 60 مرتزقاً معظمهم فرنسيون في خاركوف

20:00

إعادة حركة السير أعلى الجسر القوسي ضمن تقاطع عين غزال

19:36

بلدية غزة: تكدس النفايات يهدد بتفشي الأمراض والأوبئة

19:27

الأجواء الدافئة تنشط الحركة السياحية في عجلون

19:12

اليونيسف : 20 ألف طفل ولدوا تحت وطأة العدوان على غزة

19:05

حزب الله يعلن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال بصواريخ بركان

17:55

“سياحة الاعيان تلتقي قائم بأعمال سفارة جمهورية روندا”

وفيات
وفيات الجمعة 19-1-2024تشيع والد الأسير الأردني البرغوثي صاحب أكبر حكم بالتاريخوفيات الخميس 18-1-2024وفيات الأربعاء 17-1-2024والدة أنور الصبيحي الجزازي في ذمة الله