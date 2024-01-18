تجميد عضوية رسام الكاريكاتير عماد حجاج لسنتين في نقابة الصحفيين

وطنا اليوم:علم، إن اللجنة التأديبية في نقابة الصحفيين أصدرت قرارًا بتجميد عضوية رسام الكاريكاتور عماد حجاج لسنتين في نقابة الصحفيين.

وبحسب ما ذكره مصدر، فإن قرار اللجنة تم المصادقة عليه من قبل مجلس النقابة، بعدما قدمت عدة شكاوى للنقابة عن الرسام الحجاج.

وشدد على أن مجلس النقابة لم يتدخل في سير عمل اللجنة، ولم يطلع عن أجندة أعمالها، الا بعد اتخاذ القرار.

الحجاج كان قد انتقد ما وصفه بالحكم عليه من خلال رسمة واحدة في مقابل تاريخه الطويل في هذا المجال والتي سخرها بانحياز للمقاومة الفلسطينية والمعادية للاحتلال بلا ادنى شك، مؤكدا انه يحاول من خلال عمله ان يوصل صوت غزة وأهلها لكل العالم وبكل اللغات وبكل الخطوط والالوان، منوها الى ان الخطأ وارد .

وقال حجاج: “متابعي الاعزاء ، نعم انا اجتهد وقد اصيب وقد أخطئ ، من لم تعجبه رسمة تبادل الاسرى بين حماس واسرائيل المترجمة او رسمة مقارنة اسرائيل بالجماعات الجهادية المنشورة سابقا او رسمة الاحتلال الاسرائيلي على شكل ملثم ارهابي فلا يحكمن علي من رسم واحد او اثنين وإنما من سياق كامل وتاريخ معروف من الرسومات المنحازة للمقاومة الفلسطينية والمعادية للاحتلال بلا ادنى شك ، هي اوقات عصيبة نحاول فيها ايصال صوت غزة واهلها لكل العالم وبكل اللغات وبكل الخطوط والالوان واجتهد واتفنن في ذلك نعم والشطط والخطأ وارد اعترف ، ولكل من يشاهد اعمالي في الاعلام والمواقع الغربية دعوة ان يطالع اعمالي كاملة فيها ليعرف اين اقف، دون اجتراء واجتزاء وتخوين وافتراء ، اذا لم تعجبكم رسوماتي تلك سامحوني واعدكم بمزيد الابداع في خدمة كل قضايا الامة كما عهدتموني.. وإنه اجتهاد .. رسم على الآيباد !”.