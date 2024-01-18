بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

استشهاد شقيق محمد الدرة في غزة

18 يناير 2024
استشهاد شقيق محمد الدرة في غزة

وطنا اليوم:أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، الخميس، باستشهاد أحمد جمال الدرة شقيق الطفل الشهيد محمد درة.
وقالت وسائل الإعلام إن أحمد استشهد في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزل العائلة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وكان جمال الدرة، والد الطفل الراحل محمد الدرة، ودع شقيقيه، نائل وإياد، اللذين ارتقيا في بداية العدوان على قطاع غزة، في أكتوبر 2023، وذلك بعد 23 عاماً على ارتقاء طفله، الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى عام 2000.
ويذكر أن استشهاد محمد الدرة حدث في قطاع غزة في الثلاثين من سبتمبر عام 2000، في اليوم الثاني من انتفاضة الأقصى، وسط احتجاجات امتدت على نطاق واسع في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.
والتقطت عدسة المصور الفرنسي شارل إندرلان المراسل بقناة فرنسا 2 مشهد احتماء جمال الدرة وولده محمد البالغ من العمر اثنتي عشرة عامًا، خلف برميل إسمنتي، بعد وقوعهما وسط محاولات تبادل إطلاق النار بين الجنود الإسرائيليين وقوات الأمن الفلسطينيةن حيث علق على الهواء على تفاصيل احتماء الطفل محمد بوالده من رصاص الاحتلال قبل أن يستشهد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:10

جليدٌ على الأطلالِ

21:03

جمعية دارات سمير شما للمسنين

20:43

العثور على جثة خمسيني داخل خرابة في الوحدات

20:24

الأمم المتحدة تتوقع تعافي السياحة العالمية بالكامل العام الحالي

20:12

باكستان تقرر إنهاء الأزمة مع إيران

20:05

مقتل أكثر من 60 مرتزقاً معظمهم فرنسيون في خاركوف

20:00

إعادة حركة السير أعلى الجسر القوسي ضمن تقاطع عين غزال

19:36

بلدية غزة: تكدس النفايات يهدد بتفشي الأمراض والأوبئة

19:27

الأجواء الدافئة تنشط الحركة السياحية في عجلون

19:12

اليونيسف : 20 ألف طفل ولدوا تحت وطأة العدوان على غزة

19:05

حزب الله يعلن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال بصواريخ بركان

17:55

“سياحة الاعيان تلتقي قائم بأعمال سفارة جمهورية روندا”

وفيات
وفيات الجمعة 19-1-2024تشيع والد الأسير الأردني البرغوثي صاحب أكبر حكم بالتاريخوفيات الخميس 18-1-2024وفيات الأربعاء 17-1-2024والدة أنور الصبيحي الجزازي في ذمة الله