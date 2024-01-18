استشهاد شقيق محمد الدرة في غزة

وطنا اليوم:أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، الخميس، باستشهاد أحمد جمال الدرة شقيق الطفل الشهيد محمد درة.

وقالت وسائل الإعلام إن أحمد استشهد في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزل العائلة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وكان جمال الدرة، والد الطفل الراحل محمد الدرة، ودع شقيقيه، نائل وإياد، اللذين ارتقيا في بداية العدوان على قطاع غزة، في أكتوبر 2023، وذلك بعد 23 عاماً على ارتقاء طفله، الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى عام 2000.

ويذكر أن استشهاد محمد الدرة حدث في قطاع غزة في الثلاثين من سبتمبر عام 2000، في اليوم الثاني من انتفاضة الأقصى، وسط احتجاجات امتدت على نطاق واسع في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.

والتقطت عدسة المصور الفرنسي شارل إندرلان المراسل بقناة فرنسا 2 مشهد احتماء جمال الدرة وولده محمد البالغ من العمر اثنتي عشرة عامًا، خلف برميل إسمنتي، بعد وقوعهما وسط محاولات تبادل إطلاق النار بين الجنود الإسرائيليين وقوات الأمن الفلسطينيةن حيث علق على الهواء على تفاصيل احتماء الطفل محمد بوالده من رصاص الاحتلال قبل أن يستشهد.