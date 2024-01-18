“مالية النواب” تناقش موازنة أمانة عمان

وطنا اليوم – ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، اليوم الخميس، موازنة أمانة عمان الكبرى، والبالغة نحو 488.2 مليون دينار، بارتفاع نحو 13 مليون دينار، مقارنة في إعادة تقدير 2023 .

وقال السليحات، إن النفقات الجارية بلغت نحو 250 مليون دينار، وبلغت نسبة الرواتب نحو 67.3 بالمئة من إجمالي النفقات الجارية، وبقيمة نحو 168 مليون دينار، والنفقات التشغيلية 12 مليون دينار ونحو 69.6 مليون دينار نفقات أخرى، والنفقات الرأسمالية بلغت نحو 183.5 مليون دينار.

وطالب السليحات وضع اللجنة بصورة مشاريع الأمانة، إضافة إلى عجز الموازنة والالتزامات والقروض، مشيرا إلى ما ورد في موازنة الأمانة حول تسديد أقساط قروض بقيمة 40.3 مليون دينار، إضافة إلى موازنة الشركات المملوكة للأمانة ومشاريعها.

من جانبه، أكد أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، بحضور مدير المدينة احمد الملكاوي، ونائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية سامر ياسين، ونائب مدير المدينة للأشغال نبيل الجريري، دور الأمانة في تعزيز الخدمات والمشاريع الحيوية التي تسهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة، مشيراً إلى سعي الأمانة إلى إقرار خطة استراتيجية طموحة لخمس سنوات خاصة بكافة القطاعات.

وكشف عن تنفيذ عطاء لتحسين تحصيل الذمم على المواطنين، والبالغة نحو 250 مليون دينار، لرفع كفاءات التحصيل من خلال انتشار مكاتب التحصيل في مناطق ومديريات الأمانة كافة.

وبين أن الخطة الموضوعة لموازنة العام الحالي، تتمثل بعدم التوجه لأخذ أي قروض جديدة، والتي تبلغ قيمتها الحالية نحو 750 مليون دينار.

وقال “إن ايصال الخدمات موقوف منذ 2018 وذلك بسبب اعتداء المواطنين على أراضي خزينة الدولة، وذلك من خلال بناء مجمعات تجارية وتأجيرها، كما ويتم إنشاء مجمعات سكنية مخالفة للقانون دون الحصول على رخص البناء وهو تعد واضح على سلامة وحياة المواطنين”.

وأشار إلى زراعة نحو 4835 دونما خلال الأعوام (2017-2023) كمساحات خضراء جديدة، وإنشاء 7 حدائق، وتأهيل 77 أخرى، مبينا أن نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج المشاتل بلغ 76.3 بالمئة، وأن عدد الأشجار والشجيرات المزروعة بلغ 535 ألفا، منها 20 ألفا زرعت في أراضي تلال الفوسفات.

من جانبهم اشار النواب، سليمان أبو يحيي، عمر النبر، نضال الحياري، فريد الحدا، على الطراونه، خالد البستنجي، رمزي العجارمه، عبدالرحمن العوايشه، ظرار الحراسيس، ناجح العدوان، هايل عياش، إلى عدد من الملاحظات، تركزت على الشواع وواقع الطرق وترخيص المباني القديمة وايصال الخدمات إلى المنازل ، وملف التعيينات الموقوف في الأمانة منذ عام 2019، إضافة إلى الخدمات التي تقوم بها الأمانة في المجالات كافة .

ودعوا أمانة عمان إلى العمل على تخفيض نفقاتها لايقاف العجز في موازنتها ووقف الديون وتقليصها دون المساس بالخدمات التي تقدمها ، وتعزيز خدمات النقل العام وتطويرها لتشكل شبكة نقل قوية ومميزة داخل العاصمة.