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المياه: تخريج الفوج الأول ضمن البرنامج التدريبي للعاملين في قطاع المياه الفلسطيني

18 يناير 2024
المياه: تخريج الفوج الأول ضمن البرنامج التدريبي للعاملين في قطاع المياه الفلسطيني

وطنا اليوم – في إطار التعاون ما بين سلطة المياه والوكالة اليابانية للتعاون الدولي – جايكا في مجال التدريب، تم تخريج الفوج الأول من قطاع المياه الفلسطيني ضمن أعمال و فعاليات البرنامج التدريبي لمتدربي قطاع المياه الفلسطيني في عمان اليوم الخميس بدعم من الوكالة اليابانية جايكا وحضور ممثلي مكتب جايكا في عمان وفلسطين وممثلي سلطة المياه الفلسطينية .

وشارك في اعمال التدريب للبرنامج الأول 18 متدربا من مختلف البلديات ومؤسسات المياه الفلسطينية في مركز تدريب المياه التابع لسلطة المياه في عمان ، وتلقى المتدربون تدريبا عمليا ونظريا على صيانة وتركيب وتشغيل وتصميم المضخات ومهارات تقليل الفاقد المائي وكشف التسرب واحدث التقنيات العالمية الحديثة في هذا المجال على يد مجموعة من المختصين والفنيين أصحاب الخبرات المتميزة العاملين في قطاع المياه .


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