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مدرب كوريا الجنوبية: مواجهة النشامى صعبة للغاية

18 يناير 2024
مدرب كوريا الجنوبية: مواجهة النشامى صعبة للغاية

وطنا اليوم:وصف الألماني يورجن كلينسمان، مدرب منتخب كوريا الجنوبية، المباراة المقبلة أمام المنتخب الوطني الأردني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا، بالمواجهة الخاصة.
ويلتقي منتخب النشامى بمنتخب كوريا الجنوبية، السبت المقبل، ضمن الجولة الثانية بكأس آسيا، حيث حقق الشمشون الفوز على البحرين في الجولة الأولى 3-1، بينما فاز النشامى على ماليزيا 4-0.
وقال كلينسمان: “المباراة المقبلة صعبة للغاية. لقد قدم الأردن مباراة رائعة بالجولة الأولى، وحقق فورا عريضا، وهذا مؤشر على أن طموحه كبير، لكن في المقابل نحن في أتم الجاهزية لهذه المباراة”.
وتابع: “هدفنا من المشاركة في هذه البطولة واضح.. إنه الفوز باللقب، الجماهير الكورية متعطشة للتتويج باللقب الغائب، ومباراة الأردن هي اختبار حقيقي لنا، ولن ندخر جهدا من أجل تقديم ما لدينا”.
وأوضح: “البطولة الآسيوية أصبحت قوية للغاية، هناك العديد من المنتخبات تملك فرصة للفوز بالبطولة، كما أن بقية المنتخبات تطور مستواها بشكل لافت”.
وختم كلينسمان قائلا: “من الجيد أن يكون مستوى البطولة مرتفع، هذا الشيء يعود بالفائدة على جميع المشاركين”.


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