وزير الداخلية يشارك بتخريج طلبة أردنيين من مرشحي أكاديمية الشرطة القطرية

وطنا اليوم:شارك وزير الداخلية مازن عبد الله الفراية، اليوم الخميس، بتخريج الدفعة السادسة من المرشحين الضباط في أكاديمية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية القطرية، والذي اقيم بالدوحة في مقر الكلية.

وحضر حفل التخرج أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين القطريين، والعديد من القيادات الأمنية والشرطية في بعض الدول العربية والأجنبية ،وكذلك كرم الشيخ تميم أوائل الطلبة الخريجين.

وبلغ إجمالي عدد الخريجين 107 طلاب، من ضمنهم 77 طالبا قطريا، و15 طالبا أردنيا، بالإضافة إلى 15 طالبا من فلسطين والعراق وتونس.

من جهته، قال رئيس أكاديمية الشرطة، العميد عبد الرحمن السليطي، إن كلية الشرطة قدمت لخريجيها العلوم والمعارف في المجالات القانونية والشرطية، فضلا عن اجتيازهم دورات تدريبية متقدمة، مؤكدا أن الكلية وعلى صعيد مسيرتها الأكاديمية، قطعت أشواطاً مهمة منذ تأسيسها، إلى جانب استقرار المناهج الدراسية المعتمدة في المقررات القانونية والشرطية والمقررات العامة واللغات، وتواصل السعي نحو تطوير البرنامج التعليمي ليواكب آخر المستجدات على جميع الأصعدة.

وأضاف أن خطط التطوير المعتمدة في كلية الشرطة مضت وفق رؤية شاملة، لم تقف عند المستوى الأكاديمي فقط، لكنها تجاوزته إلى المسار التدريبي، حيث انتهجت الكلية منذ تأسيسها مساراً متفرداً، استلهم أفضل التجارب العالمية في الكليات النظيرة، بالإضافة إلى نظم وبرامج مبتكرة.

وأشار إلى اختيار أفضل الكوادر في مجالات التدريب العسكرية والرياضية، من ضباط ومدربين، للإشراف على تطبيق هذه المناهج التدريبية المتقدمة، لينعكس هذا الجهد على أداء مرشحي الكلية المتميز في مختلف الفعاليات الوطنية لدولة قطر، وفي أدائهم الرفيع في تطبيق مختلف الخطط والبرامج التدريبية.

ويقوم على التدريس والتدريب العسكري في أكاديمية الشرطة القطرية، كادر تعليمي وتدريبي متقدم.

وحصل الطلاب الخريجون على درجة البكالوريوس في القانون والعلوم الشرطية.

وكان وزير الداخلية الفراية، قد بحث خلال لقائه مساء أمس، نظيره القطري، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلاقات التعاون بين الأردن وقطر في المجالات الأمنية، وسبل دعمها وتطويرها.

وعقب اللقاء، زار الفراية، مركز قيادة أمن بطولة كأس آسيا قطر 2023، واطلع على سير العمل والخطط الأمنية وآلية التنسيق والاتصال بين مختلف الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية الرامية لتحقيق أمن وسلامة جميع المشاركين في البطولة.