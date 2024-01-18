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جثة امرأة بالشارع العام ومطلوب خطير بقبضة الأمن

18 يناير 2024
جثة امرأة بالشارع العام ومطلوب خطير بقبضة الأمن

وطنا اليوم:عثرث الأجهزة الأمنية على جثة امرأة في الخمسينات من عمرها، ملقاة في أحد الشوارع العامة في منطقة شفا بدران شمالي العاصمة عمان، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر: إن الأجهزة المختصة حضرت إلى مكان الحادثة وعملت على نقل الجثة للطب الشرعي وفتحت تحقيقا بالحادثة.
وعلى صعيد آخر، تمكن العاملون في إدارة البحث الجنائي من إلقاء القبض على مطلوب خطير متوار عن الانظار منذ 9 سنوات في محافظة إربد وفق مصدر أمني.
وأوضح المصدر ان الشخص يبلغ من العمر 33 عاما ومسجلا بحقه 59 طلبا أمنيا.


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